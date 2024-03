Com corridas mornas, politicagem ganha foco

Foto: Giuseppe CACACE / AFP Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, conversa com o piloto Max Verstappen, da Red Bull, no GP do Bahrein de Fórmula 1

Na última coluna, prometi voltar para confirmar se o carro da Red Bull, construído pelo multicampeão Adrian Newey, seria mesmo o foguete prometido desde testes da temporada. Ele é.

Tanto no Bahrein como na Arábia Saudita, Max Verstappen desanimou o público quando conseguiu abrir um segundo por volta. Na primeira etapa, a vitória veio com mais de 22 segundos do companheiro de equipe. Ficam também os créditos para o holandês, que, em ambas as corridas, fez uma pilotagem sólida.

A certeza do público de que os domingos que virão serão recheados de hino da Holanda e vitórias confortáveis de Max Verstappen expõem ainda mais as movimentações fora da pista. No caso da própria Red Bull, o episódio que poderia evoluir para uma mudança estrutural dentro da categoria só deixou um gosto amargo, justamente no Dia Internacional da Mulher.

O momento era para celebrar a temporada da F1 Academy, categoria feminina que foi conquistada com muito suor. O foco, no entanto, foi a notícia de que a funcionária que denunciou Christian Horner, chefe da equipe, por conduta imprópria, foi afastada do trabalho. E dizem "é só denunciar". "Tenha força para denunciar". Parece fácil. Não é.

E, para piorar, o caso só se tornou público por existir uma guerra de poder entre austríacos e filipinos dentro da empresa. O recado soa assim: garantir que a Fórmula 1 seja acolhedora para mulheres? Não. Usar como politicagem na guerra de poder dentro da equipe? Bem. Serve ainda para desencorajar outras possíveis vítimas a denunciar.

Para completar, o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, que devia participar para cobrar explicações sobre o caso, pediu para Verpstappen apoiar Horner publicamente. O presidente já tem outras coisas coisas para se preocupar, sendo alvo de investigação, conforme confirmado pela BBC. Ele teria influenciado para que Fernando Alonso tivesse uma punição retirada e, assim, permanecido no pódio. O pódio realmente foi mantido, o dedo do presidente no assunto é ainda apurado.

A grande questão é: por mais que o que acontece no paddock seja interessante, o público quer a emoção das ultrapassagens. Sentir o gostinho de não saber quem vai vencer. Torcer para erros e acertos de estratégias. Ninguém, talvez nem o fã mais apaixonado por Verstappen, quer é cair de sono, como vem acontecendo com o domínio absoluto — e até vergonhoso para as outras equipes — que a Red Bull vem tendo.