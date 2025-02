Sérgio Maurício ser afastado da Band é a ponta do iceberg

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Fórmula 1 começou os testes para temporada de 2025

A Fórmula 1 começou os trabalhos para a temporada de 2025. Na quarta-feira, 26, começaram os testes e os carros puderam sair para a pista. Para quem assistiu no Brasil, uma mudança: Sérgio Maurício não fez a narração. A voz da categoria no país foi afastada do cargo pela Band, como trouxe Gabriel Vaquer da Folha de S. Paulo. A decisão partiu da direção da emissora e ocorreu de forma repentina para proteger a equipe de transmissão e a própria emissora.

Uma resposta mais que esperada ao comentário direcionado à deputada Erika Hilton. Vou transcrever para que não se perca: “Uma verdadeira Fake News humana essa coisa”. A fala feita em uma publicação que pingava transfobia e racismo, não podemos esquecer do racismo. Como mulher negra, as mesmas “perguntas” sobre o cabelo e o que uso no rosto já me foram feitas. É que os corpos das mulheres negras precisam seguir um padrão, só esqueceram de avisar a mim, à deputada e a outras mulheres também. Cabelo liso? Jamais, hein.

O narrador veio a público com a pior das desculpas: a conta não era minha. A conta que era marcada e divulgada pela emissora, que tinha 30 mil seguidores e que compartilhava bastidores das narrações. Diz ele que sua imagem e número de telefone foram usados por terceiros para administrar a conta, no ar pelo menos desde 2022. Eu me preocuparia se meu telefone estivesse sendo usado sem meu consentimento e uma conta desse tamanho usasse minha foto para xingar mulheres. Que ele procure, então, as medidas legais.

Mas o dito contra a deputada é apenas a ponta do iceberg. Dos espectadores da Fórmula 1, da sociedade no geral. Foi louvável a reunião de contas que falam sobre a categoria para repudiar o caso. Foram vozes para deixar claro que preconceito não tem espaço. Foi reconfortante ver quantas dessas páginas são administradas por mulheres. Horrendo foi ver que, ao saber que eram mulheres, choveu de homem, que antes adoravam as páginas, descredibilizando e atacando as administradoras.

Mas também me chamou a atenção a quantidade de gente apoiando o posicionamento de chamar uma deputada federal, uma mulher antes de tudo, de “Fake News humana essa coisa”. A histeria de sempre: respeitar pessoas é uma afronta aos velhos costumes e o mundo vai acabar por isso. Bom lembrar que não estamos em 1950, por mais que seja difícil de acreditar.