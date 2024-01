Querido leitor, escrevo este artigo às oito e meia da noite. É difícil encontrar algum sossego porque, na rua, uma interminável obra da companhia responsável pelo esgotamento e tratamento das águas produz um ruído ensurdecedor de britadeira que deve seguir até perto das dez. A rua já foi quebrada e asfaltada pelo menos quatro vezes no ano passado em razão do mesmo serviço, em um planejamento difícil de compreender. A cada nova rodada de trabalho, o ruído do asfalto sendo novamente quebrado atrapalha o sossego de quem tenta descansar.

Durante o dia, foi sofrido atravessar um trecho razoável da cidade. Semáforos apagados no meio da manhã nas avenidas Jovita Feitosa e Treze de Maio tornavam o tráfego complicado e arriscado para quem dirigia. A atenção redobrada multiplicou o cansaço. Posso mensurar o grau de desconforto ainda maior de quem seguia os mesmos trechos utilizando o transporte coletivo, rezando para chegar ao destino. Pareceu inexplicável a ausência de agentes da AMC para dar segurança ao trânsito.

Não é possível tomar um banho seguro de mar sem antes consultar os relatórios de balneabilidade. Nas últimas semanas, os registros de trechos impróprios para o banho se multiplicaram, de modo que uma simples ida de lazer das crianças à praia de Iracema tem um risco a ser calculado. Não comentarei as angústias sobre a questão de segurança, porque todos já sofremos com esse medo difuso há tempo demais para esquecê-lo.

Os pontos que enumerei no artigo fazem parte da experiência cotidiana de cidade de alguém que reconhece a existência de experiências ainda mais hostis e precárias. Relatos de chacinas interrompendo festas familiares, um adolescente de 13 anos retirado de casa à força para ser morto pelo crime organizado, para desespero dos seus, a falta de acesso de tantos ao mínimo vital, o que torna o dia a dia uma espécie de insistência em sobreviver. Fortaleza, que se gaba de ter feito o maior réveillon do país, é uma cidade difícil de habitar.

Não há, no espaço deste texto, interesse em nomear culpados pela precariedade da experiência de vida na cidade. Certamente não é possível apontar um único gestor, ou uma esfera de competência, seja municipal ou estadual. A questão é estrutural e perpassa a nossa relação com o estado - e com a ausência dele.

Do mesmo modo como não é razoável que uma obra pública atravesse a noite produzindo poluição sonora, é absolutamente injustificável que as forças de segurança não possam oferecer um esquema inteligente de combate à guerra das facções que dizima a periferia da cidade. Nenhuma mãe deveria ser alvejada para evitar que sua criança seja o destino de uma bala do crime. É também assustador que precisemos nos habituar ao desconforto e à precariedade dos serviços públicos.

Este é um ano eleitoral, e não faltarão, daqui a alguns meses, soluções fáceis sendo apresentadas no horário destinado à propaganda dos partidos e candidatos. Precisamos, como sociedade, como cidade, como múltiplas comunidades coexistindo em uma mesma Fortaleza, pensar com urgência no projeto de cidade que queremos viver e eleger. Quiçá uma cidade menos ruidosa, mais segura e muito feliz. n