Os movimentos pela definição do candidato petista à disputa pela prefeitura de Fortaleza têm trazido emoção ao cenário pré-eleitoral, A estratégia de todos os possíveis aspirantes ao Paço depende de quem será o nome indicado pelo PT nos próximos meses porque o partido comanda a máquina estadual e a federal, tendo em seus quadros aquele que é o detentor do maior capital político-eleitoral do Ceará de hoje: Camilo Santana.

Além do seu recall, Santana é um dos ministros próximos do atual presidente da República, tendo recebido de Lula gestos públicos de apoio que o chancelam a liderar a condução da estratégia eleitoral em Fortaleza. Todo o desenho da disputa por Fortaleza dependerá do que fará o grupo liderado pelo ex-governador, com o apoio provável da cúpula nacional petista.

Já é bastante claro que o pré-candidato da preferência do grupo é Evandro Leitão. Assim como escreveu o colunista Érico Firmo, Leitão age "metódica e previsivelmente" na construção de sua candidatura, e desponta como o nome capaz de trazer o tal "consenso" de que tanto se fala dentro do partido. Sua grande rival é a ex-prefeita Luizianne Lins, que se mostra disposta a lutar pelo espaço cedido ao recém-chegado.

Em entrevista concedida ao podcast As cunhãs, a pré-candidata não deixou de detalhar as mágoas que sente pela sabotagem por ela sofrida no partido ao longo do seu histórico de candidaturas. Pouco pragmática, Luizianne não fez questão de ocultar desafetos, e nomeia seus algozes, denunciando um coronelismo sempre renovado que ameaça a política cearense.

É digno de nota o silêncio disciplinado de Camilo Santana, Evandro Leitão e algumas lideranças petistas sobre as alfinetadas de Luizianne Lins. Embora haja uma cautela da cúpula em não deixar evidente que o nome do futuro candidato já está escolhido, o fato de que não haja um esforço de refutar a ex-prefeita é a principal prova do enfraquecimento de seu capital político no interior do partido.

Isolada, Lins atribui ao efeito nefasto da violência política de gênero a falta de apoio no PT. Ela indica que explorará uma estratégia que já tem sido ventilada pela oposição e que me parece frágil: ao contrário do que pode parecer, a situação vivida por Izolda Cela e o possível preterimento de Luizianne Lins não são equiparáveis. Izolda era uma candidata natural à reeleição pela boa aprovação de sua gestão, somada ao fato de que era liderança ascendente com capacidade de aglutinação partidária bastante notória. Para Izolda, a violência de gênero pesou às vistas de todos.

Lins, ao contrário, já foi prefeita não uma, mas duas vezes, e não parece ser capaz de assegurar o apoio partidário que Santana conseguiria. A rejeição ao seu nome, estatística, não é algo trivial para ser ignorado. O discurso é o de que ela teve "sua chance" e parece pouco competitiva numa eleição tão estratégica. Por isso, a questão de gênero acabará por ser muito marginal como argumento nesse debate. Não porque não tenha ocorrido em alguma medida, mas porque não desempenha, na conjuntura atual, um impacto visível o suficiente para convencer o eleitor camilista e petista de que ela é a candidata natural em 2024.

