A revelação dos detalhes da investigação da Polícia Federal sobre o uso político da Abin durante o governo de Jair Bolsonaro tem tudo para servir como mais um elemento estressor da frágil relação entre os poderes. A fragilidade dessa relação não é estrutural, porque não há qualquer impedimento a que o Poder Judiciário possa deferir medidas que afetem parlamentares; ela é antes um fruto muito característico da corrosão política causada pelo bolsonarismo.

No fundo da investigação, um problema que não é novo na história brasileira: a confusão entre público e privado. Ao que as investigações apontam, há elementos que indicam o uso do serviço de inteligência para prover informações úteis aos interesses pessoais do grupo mais próximo do ex-presidente. Assim se descobriu o monitoramento de juízes do STF, a violação da privacidade telefônica do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de autoridades do Executivo como o ministro Camilo Santana, quando governador do estado do Ceará.

As evidências encontradas são robustas e autorizaram o STF a deferir medida de busca e apreensão no Congresso Nacional, uma decisão sempre delicada pelo que ela produz de símbolo. A imagem de policiais devassando o gabinete de um parlamentar eleito podem sugerir, num contexto polarizado, uma invasão do poder judicial sobre a esfera de dignidade do Poder Legislativo - como um assédio à soberania do voto, em outras palavras. E é esse o ponto que merece nossa atenção.

A ascensão de uma direita mais radicalizada ao poder no Brasil (e no mundo) está longe de ser um fenômeno do passado. É uma direita que chegou ao poder e nele permanece, sendo boa de vencer eleição e produzir candidatos oportunistas. Transitando entre executivo e legislativo, essa direita acaba por colonizar espaços estratégicos, alimentando, com aparência de legitimidade, a tensão institucional que pode fazer ruir todo o sistema, usando o sistema político-jurídico contra ele próprio. Só isso explica que o desempenho de um cargo à frente de uma instituição de estado com pouco potencial eleitoral acabe por render um mandato a um indivíduo sem história política relevante.

É importante estabelecer claramente a diferença entre o Alexandre Ramagem que estava à frente da Abin durante o período investigado, alvo da operação de busca e apreensão, e a instituição Parlamento. A busca e apreensão só se deu no Congresso por ter o investigado sido eleito após os fatos: não foi dirigida ao Parlamento ou a qualquer atividade decorrente do exercício do mandato, mas ao sujeito que pode utilizar aquele espaço para ocultar possíveis provas do que fez no passado.

Como a espionagem atinge vários deputados e senadores, a reação do Congresso Nacional foi equilibrada, como se os parlamentares julgassem, no caso, correto o exercício da competência pelo STF, produzindo um resultado no interesse das casas legislativas. É fundamental que o Poder Judiciário possa fazer seu trabalho sem medo de crise. Só essa demarcação clara entre o que é crime e o que é política nos permitirá viver um futuro em que direita e esquerda disputem seus espaços dentro do jogo e sem que a democracia se veja ameaçada.