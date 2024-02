Poucos temas desafiam mais o força do estado laico do que a tutela dos direitos reprodutivos das mulheres. A polêmica em torno da recusa de um hospital privado de São Paulo em oferecer a uma paciente o serviço de implantação do diu, um método contraceptivo legal, é um exemplo límpido disso. A instituição de saúde alegou motivação confessional para não realizar o procedimento, o que deu causa ao ajuizamento de uma ação civil pelo Psol na justiça paulista em face do hospital.

Durante a semana, o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo não atendeu o pedido de liminar formulado na ação, evitando determinar ao hospital a realização do procedimento, sob o argumento de que o uso de métodos contraceptivos é contrário à moralidade cristã. Para o magistrado, "a vida é direito inviolável para o católico, inclusive na defesa do nascituro, e a busca por métodos anticoncepcionais impede o direito à vida, por mera busca de prazer sexual, situação que afronta a moralidade cristã".

O caso é paradigmático porque nos permite demonstrar uma confusão - bastante comum no debate sobre costumes - entre moral e direito, e que é causa de tantas más decisões tomadas por juízes muito devotos. Em um estado laico, não se pode invocar a moralidade religiosa como fundamento de qualquer decisão estatal, aí incluídas as sentenças proferidas pelos magistrados em um processo. No caso, não está em risco o direito legítimo de uma mulher católica de não utilizar um método contraceptivo. Na verdade, é o inverso: ameaça-se o direito de uma mulher não religiosa de se valer de um método contraceptivo para evitar uma gravidez indesejada.

O diu, como se sabe, não é um método abortivo, por isso, pode ser amplamente utilizado pelas mulheres no Brasil como meio de assegurar o seu planejamento familiar e o controle sobre seus corpos. Os chamados direitos reprodutivos não são, em um estado laico, ameaçadores da família e da vida, eles asseguram o exercício da autonomia individual e o gozo saudável da sexualidade, sendo especialmente importantes em um país que criminaliza a interrupção voluntária da gravidez. É um direito fundamental da mulher decidir se quer ser mãe, quando e por quantas vezes, por isso o acesso a métodos contraceptivos faz parte de toda política pública de saúde bem planejada, sendo garantia feminina básica.

Ao invocar a moralidade religiosa para chancelar a recusa do hospital, o juiz passou ao largo da questão jurídica que importa no caso: saber se as instituições privadas de saúde suplementar podem se recusar a realizar procedimentos voltados à efetivação dos direitos reprodutivos das mulheres, de acesso assegurado no Sistema Único de Saúde.

Embora privadas, as instituições de saúde suplementar integram um sistema nacional regulamentado por regras de base constitucional e legal: essas normas se aplicam independentemente da orientação confessional do mantenedor do hospital. Parece abusivo que uma instituição utilize motivação religiosa para recusar um procedimento - esse precedente poderia dar causa a práticas ameaçadoras do funcionamento nacional, unificado e harmônico do sistema de saúde. n