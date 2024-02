O tempo da justiça, como o da vingança, não admite pressa. Para ser justo, o Poder Judiciário precisa percorrer certas etapas que exigem minúcia. Só assim restarão bem definidos o limite do processo, quem são os seus personagens, qual o julgador competente, além da escolha do melhor rito, útil para colheita e apreciação das provas. Com pressa, não é possível exercitar o direito à defesa, e, com isso, a acusação perde confiança. Respeitada a temporalidade da justiça, o tempo da verdade se anuncia por meio da sentença: a evidência da culpa ganha consistência, a cronologia dos fatos se esclarece, se pode aferir a medida da responsabilidade de cada um dos envolvidos.

Foi essa lição que observamos durante a semana, na deflagração da operação Tempus Veritatis. Prisões cautelares e medidas de busca apreensão atingiram auxiliares e integrantes do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, entre eles, um grupo de fardados do Alto Comando das Forças Armadas. O objeto criminal da operação? Uma tentativa frustrada de interrupção violenta do estado democrático de direito, conhecida vulgarmente como golpe, empreendida pelo grupo ao longo de 2022, quando passaram a ficar evidentes as possibilidades de derrota eleitoral da candidatura bolsonarista.

A operação foi bem sucedida, porque foi conduzida com uma paciência fria de dar inveja ao mais estrategista dos generais. Como uma coleção robusta de provas da participação dos militares, as Forças Armadas não parecem ter outra alternativa a não ser tolerar, em silêncio, que os civis cumpram o papel de fazer valer a máxima de que todos são iguais perante a lei. Por isso, como antecipou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a tendência é que o Alto comando permaneça silente, evitando o acirramento com a justiça.

Se essa promessa se cumprir, assim como a punição, após chance de defesa, dos generais e almirante implicados nos fatos, uma vez demonstrada sua culpa, poderemos dizer que o Brasil aprendeu algo com a experiência política que foi o governo Jair Bolsonaro. Teremos aprendido que uma anistia a militares desleais à lei não compensa se acabar sendo estímulo para os culpados voltarem a delinquir. Também teremos aprendido que generais são servidores como todos os outros, não tendo poder para além da sua atribuição legal, sobretudo a de obediência às autoridades civis.

Um aprendizado que é possível quando a polícia se concentra no trabalho técnico, bem conduzido, que esvazia suspeitas de politização e partidarização do aparato policial. A Polícia Federal também ganha: por mais incomodada que tenha ficado a oposição, pesquisa realizada pelo instituto Quaest mostra que o humor da opinião pública não está tão polarizado; as menções na internet foram, nos últimos dias, majoritariamente negativas para Jair Bolsonaro e seu entorno.

Por tudo, sigo otimista que as instituições amadureceram, demonstrando o quão anacrônico e tresloucado seria um golpe militar nos dias de hoje no Brasil. Teremos finalmente aprendido que o lugar da farda é no quartel, e que nada pode ser mais bonito do que a chance de exercer de forma livre e protegida o direito fundamental ao voto?