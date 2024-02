Nada pode ser mais prepotente (e arriscado) do que afirmar a morte política de algum nome importante que esteja em apuros, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa foi uma das grandes lições aprendidas com a trajetória de Luís Inácio Lula da Silva, que ressurgiu presidente eleito depois de uma difícil temporada de assédio judicial. Bolsonaro não só está muito vivo politicamente, como pode se beneficiar das batalhas jurídicas que já começou a enfrentar, garantindo longevidade ao seu projeto de poder.

O grande teste histórico para sua força já está definido: as eleições municipais de 2024. A situação de Bolsonaro não é simples: para além do desafio de composição dos interesses nacionais e locais, o ex-presidente responde a uma infinidade de inquéritos cujas provas foram colhidas com mais técnica e esmero do que aconteceu com o Lula, o que indica possíveis condenações robustas, concentradas já na última instância do Poder Judiciário.

Pesam contra ele e contra nomes importantes do alto comando crimes graves o suficiente para colocar em xeque o próprio sistema eleitoral, de modo que os processos atraem a atenção e o interesse de toda a classe política, e mobilizam um interesse especial do Poder Judiciário. No protagonismo de Alexandre de Moraes se lê uma mensagem clara, proveniente de toda a corte: há interesse em investigar, e a maior prova disso é o tempo que os inquéritos têm levado. O fato de que a investigação tenha um ritmo constante, alimentado pela diligência de um julgador cujo peso da caneta já se fez notar para além do círculo mais próximo de Bolsonaro, indica que os fatos não devem restar anistiados pelo esquecimento. A questão jurídica exigirá muitos recursos e cuidado técnico minucioso.

O ponto mais interessante é justamente esse: ao mesmo tempo em que os processos pesam, anunciando dificuldades graves, Bolsonaro não pode prescindir deles para se manter vivo politicamente. É Alexandre de Moraes, na primeira linha, e o Supremo Tribunal Federal, no background, que dão substância à nova persona assumida pelo ex-presidente: a de mártir do conservadorismo acossado por juízes ilegítimos.

Em um cenário em que o Judiciário segue questionado por erros que a Suprema Corte cometeu ao embarcar no lavajatismo, um processo terá efeitos para além da sentença sempre que envolver um nome como o de Lula ou de Bolsonaro. O debate técnico acaba capturado pela política e seus discursos, independentemente da capacidade de controle do juiz.

Por isso, sob o aspecto jurídico, Bolsonaro parece implicado o suficiente para ter um horizonte sombrio, com um futuro político contaminado por uma inelegibilidade que pode ser agravada por uma possível prisão após condenação definitiva (qualquer expectativa de prisão antes disso me parece irreal). O aspecto político, entretanto, pode indicar um caminho oposto: reconhecido como mártir do STF, Bolsonaro pode colaborar para a sobrevivência de uma extrema direita assustadora para a democracia.

São as urnas que vão nos dar a resposta a essa dúvida: terá Bolsonaro inteligência política e capacidade de convencer seus devotados seguidores de que vive um injusto martírio?