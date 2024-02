Tomou posse o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Sua indicação frustrou expectativas sociais de que a vaga antes ocupada por Rosa Weber fosse herdada por uma mulher, em compromisso com a preservação da representatividade feminina já conquistada na corte. Os apelos foram ignorados, e, ao retroceder em diversidade, o Supremo se reafirmou como espaço masculino: teremos agora dez homens e uma única mulher, a ministra Carmen Lúcia.

A escolha de Dino foi apontada como uma opção pragmática: antes membro do governo, sua presença na alta cúpula do Poder Judiciário garantiria uma presença não-ameaçadora aos interesses de quem está no exercício do poder. Seria preciso, segundo esse raciocínio, blindar o Executivo contra dificuldades judiciais ameaçadoras da governabilidade. Dino, por suas habilidades técnicas e políticas, seria uma escolha segura, por ser o mais político dentre os juristas próximos ao Planalto. Lula teria preferido o pragmatismo ao compromisso com a representatividade.

É preciso entender que o temor de Lula tem relação direta com a atuação do STF e do Poder Judiciário na última década. Ao encampar o lavajatismo e ao consolidar um ativismo muitas vezes partidário, uma parte dos nossos juízes colaborou para a desconstrução do espaço judicial como território técnico distanciado das lutas políticas de quem tem mandato. Os juízes se tornaram players: mais do que decidir sobre conflitos entre os atores, o STF e uma parte dos órgãos inferiores assumiram-se protagonistas com o poder de interferir em destinos eleitorais e no debate sobre temas sensíveis ao debate público, sobretudo na área dos costumes.

A escolha por Dino, a meu ver, não é um antídoto a essa disfunção observada no cenário brasileiro, é antes uma reafirmação dela, como se Lula reconhecesse que não é mais possível colaborar para o resgate da sobriedade no Supremo Tribunal Federal. Como se, após a espetacularização da justiça empreendida pela Lava Jato e afins, não pudéssemos mais vislumbrar uma corte constitucional nos moldes esperados por um estado democrático de direito.

O presidente da República poderia ter escolhido um nome menos próximo, mas ainda assim "seguro", do ponto de vista pragmático, isto é, poderia ter escolhido uma jurista com formação sólida e biografia indicadora de uma postura de responsabilidade com a não partidarização da justiça. Poderia ter escolhido uma juíza e não um de seus ministros mais fiéis. Não faltaram bons nomes de mulheres que pudessem ocupar a vaga. A escolha foi, contudo, por um dos mais talentosos políticos da geração que está no poder. Um homem com qualidades exuberantes: técnica, ótima retórica, capacidade de articulação de grupos com os mais variados matizes.

Ao anunciar que pode voltar à política após a sua aposentadoria do STF, Flávio Dino confirma o argumento: seu retorno à toga é menos uma retirada e mais um reposicionamento. O futuro colocará em prova esta análise. Vejamos se seu trabalho ajudará o STF a reconquistar a credibilidade da corte junto à maioria da sociedade ou se colaborará para erosão da legitimidade do Poder Judiciário como guardião da constituição. n