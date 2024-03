Em reflexão compartilhada em sua última coluna, o jornalista Érico Firmo reflete sobre a falta de rumo da esquerda no Brasil, dialogando com algumas conclusões publicadas no mais recente livro de Vladimir Safatle, intitulado Alfabeto das colisões. O filósofo tem feito afirmações fortes sobre a morte da esquerda no Brasil, no sentido de uma desmobilização do campo, a ausência de uma pauta comum capaz de aglutinar seus adeptos, apesar das divergências internas.

Érico Firmo conclui que a esquerda envelheceu em ideias, leitura da sociedade e militantes, o que explicaria o esvaziamento das manifestações de massa convocadas pelo progressismo brasileiro. É difícil discordar das conclusões, especialmente quando testemunhamos a resiliência inequívoca do bolsonarismo em sua capacidade de mobilizar paixões e votos. Se pensarmos em coesão, é indiscutível que Bolsonaro agrega nas ruas mais do que qualquer outra liderança no Brasil. Reconhecida essa conjuntura, o ponto que nos fica é: afinal, o que explica a desmobilização das esquerdas no país?

Acho presunçoso afirmar a morte de personalidades e movimentos quando falamos de política. Parece mais uma estratégia de marketing do que propriamente uma conclusão sociológica plausível a ideia de que já não existe uma esquerda no Brasil e de que estaríamos presos a uma agregação negativa identificada como a mera oposição ao bolsonarismo. Não se trata de uma morte, mas de uma espécie de desorientação provocada pelos rumos que as esquerdas tomaram nas últimas décadas do século XX.

Um dos problemas que poderíamos apontar é o hiperfoco no chamado identitarismo, um argumento que deve ser entendido em suas sutilezas. As esquerdas são caracterizadas por sua preocupação fundamental com a desigualdade e pela adesão a uma plataforma política voltada à busca de bem-estar social. Essa perspectiva de mundo e poder envolve um compromisso com a inclusão dos vulneráveis e com a transformação das estruturas que impedem o gozo de uma vida digna. Por essa razão, fez parte do desenvolvimento da esquerda a atenção à relação íntima entre diferença e desigualdade.

A relação é direta: são mais pobres, e por isso, vulneráveis, no Brasil e no mundo, as mulheres, as pessoas negras, indígenas, pessoas lgbtqia , idosos, só para mencionar os grupos mais estatisticamente relevantes. Por isso, uma esquerda séria e preocupada com a eliminação da desigualdade precisou se preocupar com o modo como as diferenças importam para a exclusão. O problema foi a dissociação que decorreu desse aprendizado: mergulhada na afirmação das identidades de cada um desses grupos, a esquerda acabou por fragmentar o seu campo em múltiplas frentes, perdendo elemento coesivo que a permita lutar junta em momentos em que a união importa, como as eleições.

A saída para reorientação das esquerdas não passa pela eliminação do debate sobre as diferenças. Gênero e raça importam muito! O caminho passa pelo foco no fundo comum de nossa vulnerabilidade: os vícios do capitalismo e seu modo de estratificar as diferenças entre nós. A economia nos pede passagem para voltar ao centro do debate, agora renovado por novas lentes (e lutas).