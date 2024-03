A luta das mulheres pelo reconhecimento de sua liberdade, dignidade e autonomia não pode ser contada em anos ou décadas, mas em séculos, e impõe tantos sacrifícios como tem nos rendido algumas vitórias. O 8 de março tornou-se, por isso, uma data em que celebramos o caminho já percorrido, ao mesmo tempo em que denunciamos todas as violações ainda por conter, como a pobreza que penaliza sobretudo as mulheres.

A relação direta entre riqueza e gênero não é aceita por muitos: o ponto é digno da nossa reflexão. A resistência ao argumento se explica porque fomos educados no senso comum de que o sucesso depende apenas do mérito, do quão árduo foi nosso trabalho e nossa disposição de "vencer". Segundo essa perspectiva, a vulnerabilidade é explicada não por conta de aspectos estruturais da sociedade, pela distribuição desigual das chances, mas pela virtude, sorte ou dedicação que o indivíduo cultivou ao longo da vida: o pobre é pobre por sua culpa, má

sorte ou preguiça.

Um caminho didático para desconstruir essa fantasia nos chega através das estatísticas: elas mostram padrões que pedem uma explicação para além da aleatoriedade do mérito. Se dependêssemos apenas de nosso esforço, a tendência seria uma distribuição heterogênea da pobreza entre os grupos sociais. Não é o que se dá. Conforme os dados, a população empobrecida é majoritariamente feminina e negra. É o que demonstra uma notícia veiculada no jornal durante a semana, dando conta da relação inevitável entre empobrecimento e desigualdade de gênero: segundo o Dieese, 65,5% das mulheres empregadas no Ceará ganham até um salário mínimo e, destas, 68,9% são negras.

O leitor indisposto com as feministas pode tentar encontrar respostas para esse estado de coisas fora do debate sobre as estruturas. Pode imaginar que as mulheres são, por sua natureza, mais inaptas ao trabalho, que seu corpo as predispôs às tarefas que não rendem dinheiro e riqueza, que as mulheres nasceram para parir e zelar pela prole. Este é o cerne do argumento conservador: existe uma natureza que é causa da desigualdade. Lutar contra ela é luta vã. Pergunto ao leitor de boa fé: a anatomia é, de fato, como escreveu Freud, um destino?

Os dados colhidos cientificamente pelo Dieese ajudam a demonstrar, na companhia de uma linhagem de pensadoras feministas, que uma das principais causas da desigualdade está, na verdade, no roubo do tempo das mulheres. E uso a palavra roubo para que se dê o peso exato da violência. Para o Dieese, as mulheres dedicam 925 horas aos afazeres domésticos, cerca de 354 horas a mais do que a média para os homens. As mulheres são mais pobres não porque trabalhem menos, mas porque uma parte substancial de seu tempo, saúde e energia é dedicada a tarefas que a sociedade não vê, não reconhece, não valoriza. Nenhum debate sério sobre pobreza pode ignorar a reflexão sobre justiça de gênero.

Concluo com uma pergunta que é um dos títulos da autora Silvia Federici, referência nos estudos sobre trabalho doméstico e economia: afinal, quem deve a quem? Até quando viveremos em um mundo que se recusa a aceitar que só queremos partilhar da riqueza que colabo-

ramos a construir? n