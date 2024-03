Para a pensadora francesa Simone de Beauvoir, "o corpo da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa no mundo". Lida no contexto da obra O Segundo Sexo, a afirmação nos convida a pensar sobre o modo como a sociedade tradicional compreende o corpo feminino, sobre o que significa habitar esse corpo em um mundo governado por homens.

O corpo não é apenas um dado da natureza, é um espaço político, ele integra nosso senso de individualidade e é regulado por um conjunto de normas jurídicas e de conduta. Somos nós, como sociedade, que interpretamos a natureza no contexto da cultura e damos ao corpo um significado. Na cultura jurídica que construímos há séculos, uma das dimensões da nossa liberdade passa pelo reconhecimento de que o corpo de um indivíduo é inviolável - inclusive pelo estado: por isso, adentrar sem consentimento no espaço individual do outro é uma forma de desrespeitar o Direito.

A proteção ao corpo, contudo, não se dá na mesma medida para todos, e é o trabalho intelectual de explicar essa diferença que autoras como Beauvoir cuidam de desenvolver, para nos ajudar a exigir o respeito a essa inviolabilidade. O que podemos fazer e sofrer com o corpo e através do corpo depende do gênero. Afinal, por que as mulheres estão mais vulneráveis ao risco de uma apalpada nas nádegas ao deixar um elevador? Ou ao risco de sofrer um estupro numa festa depois de beber uns drinks?

Se continuarmos na companhia de pensadoras como Beauvoir, entenderemos que as mulheres são vistas pela cultura patriarcal como seres secundários. Isso significa que elas não existem para si, para realização de sua liberdade, mas para desempenhar um papel de serviço. Isso as torna, perante a sociedade, como seres destinados ao cuidado, seja como mães, esposas, prostitutas, trabalhadoras. Antes de serem sujeitos autônomos, são, supostamente, por natureza, seres cuja identidade depende da satisfação masculina.

Esse raciocínio nos ajuda a entender melhor por que muitos homens acreditam ter o poder e o legítimo direito de se servir do corpo feminino para seu prazer, independentemente do consentimento, como se se tratasse da relação com uma propriedade. Toda relação sexual não consentida ou ato de importunação tem um conteúdo simbólico, é um ato de poder, de subjugação, de negação da autonomia do outro.

É importante que as coisas sejam colocadas nos termos adequados, isto é: os comportamentos abusivos masculinos são resultado de relações de poder, são moldados e inspirados por símbolos criados e alimentados pela sociedade, e não por uma suposta inclinação instintiva e puramente biológica. É corriqueiro que a sociedade atribua a responsabilidade às vítimas: seriam as mulheres que brincam com os instintos masculinos, estimulando seus apetites sexuais difíceis de controlar.

Homens não são cães, são seres dotados de discernimento, com capacidade de julgar. Justamente por isso, espera-se que sejam severamente responsabilizados quando violam um corpo feminino, da mesma forma que reclamariam punição se fossem violados. Também por isso se espera que sejam capazes de mudar a cultura que os torna algozes de nossa liberdade.