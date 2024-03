Há alguns dias, escrevi nesta coluna um artigo crítico ao entendimento que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça sobre o não reconhecimento do crime de estupro em desfavor de uma menina de 12 anos. Era um caso em que a aplicação da lei não revelava grandes desafios interpretativos, de modo que o tribunal optou de forma clara pela não observância da lei em favor do acusado.

Em meu texto, levantei o tema da misoginia estrutural: nossas instituições, por melhores que sejam os mecanismos de autocorreção, são permeáveis à cultura e ao modo como organizamos as relações e o poder. Uma sociedade racista tende a reproduzir o racismo em seu Poder Judiciário, do mesmo modo como se replicam os preconceitos de classe e de gênero.

Refratários a críticas, os juízes costumam dar de ombros quando a sociedade indica suas contradições. Afirmam que o direito é uma ciência fluida, no sentido de que a aplicação da lei é casuística e depende de apreciações técnicas. O argumento é elitista e falho. Há situações em que a divergência faz parte da aplicação do Direito, mas, no que se refere a costumes, muitos dos dilemas interpretativos são falsos dilemas, porque já temos normas suficientemente claras para aplicar.

Durante a semana, um caso semelhante ganhou repercussão: trago seu relato para reforçar a importância de pensarmos como julgam nossos juízes, e sobre o dever que eles têm, como agentes políticos, de prestar contas sobre seu trabalho. Avaliamos agora uma corte de segunda instância, o Tribunal de Justiça de Goiás. O caso partiu da provocação de uma mulher que afirmou ter sido assediada por um pastor. Ela pedia, na esfera cível, uma reparação pelos danos morais sofridos.

Não nos interessa, para análise, se o pleito da vítima era justo ou se o pastor, de fato, praticou os atos a ele imputados. O que nos interessa é o que os desembargadores afirmaram durante a sessão de julgamento, porque suas declarações são ilustrativas de uma visão de mundo que está longe de ser a miséria de um indivíduo em particular. Tais declarações se repetem, nas diversas instâncias do Poder Judiciário e nos mais variados recantos do país porque estamos diante de preconceitos arraigados que apontam para a misoginia como dado estrutural. Ela permeia o olhar de muitos de nossos juízes, em especial dos homens, penalizando as mulheres que buscam a Justiça.

O desembargador Silvânio de Alvarenga afirmou que a mulher parte do processo era "sonsa". Ele citou que tais demandas eram parte de uma "caça aos homens" e que era preciso não tomar tão "a ferro e a fogo" a questão moral. Jeová Sardinha, outro desembargador, declarou que temas relativos a assédio sexual e racismo se tornaram um "modismo" nas faculdades de direito e que se revelava "cético" em relação a tais pleitos.

São declarações que revelam não só insensibilidade, mas desconexão do modo como o Conselho Nacional de Justiça se posicionou ao elaborar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. É lamentável voltar a escrever sobre esse tema em tão pouco tempo, o que só indica a urgência de deixarmos a reverência de lado e enfrentarmos a ideologia de nossos juízes com coragem e força.