A biografia da UFC por Lira Neto

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASil - 08.10.2025 - Lançamento do livro UFC Biografia de uma universidade, na Reitoria da UFC (João Filho Tavares O Povo)

No último dia 7 de outubro, a Universidade Federal do Ceará lançou, com selo da Editora UFC, a obra de Lira Neto, intitulada UFC: Biografia de uma universidade. A decisão institucional de abraçar esse projeto foi um ato de coragem, pois o livro é um convite a um exercício tão difícil quanto necessário a uma instituição que acaba de completar os seus 70 anos de fundação: o de estar diante do espelho num esforço rigoroso de autoanálise.

Ao se ver biografada por um observador tão cuidadoso, a Universidade tem a chance histórica de refletir sobre seu percurso, desde as origens. Se a tarefa de autoanálise crítica é penosa, é porque nos confronta com o que há de melhor e de pior em nosso passado e nosso presente. Uma universidade não deve temer isso. Sabemos que os livros não são criados só para o deleite, livros são escritos para nos fazerem pensar, para nos inquietar. Eis o valor de uma biografia editada pela UFC sobre a UFC: trata-se de um canal para refletir sobre trabalho que fazemos e como nos tornamos o que somos.

Nesse sentido, é uma obra inédita e histórica. Sua magnitude, seu cuidado de produção, a minúcia da pesquisa empreendida, a qualidade literária de seu texto, tudo, no livro, colabora para que a obra exerça o papel de meio para que a sociedade cearense reconheça o patrimônio que é a Universidade Federal do Ceará. É um livro que presta contas com o passado e, ao fazer isso, nos abre a perspectiva de um melhor futuro, mais comprometido com os valores que elegemos do que com a repetição dos erros já vividos.

Contando sua história, Lira Neto, historiciza a Universidade, a situa, reconhece sua qualidade de entidade viva, edificada por pessoas para pessoas. Apesar de independente de seus gestores, a Universidade é diretamente transformada por quem ocupa a cadeira de sua reitoria, por sua personalidade, visão de futuro e de instituição. Na obra, compreendemos a singularidade de cada gestão vivenciada desde a origem da UFC, começando justamente pelo esforço coletivo para sua criação enquanto universidade. Ao longo dos ciclos administrativos, entenderemos como as virtudes e os vícios de cada um dos seus reitores - todos homens - contribuíram para fazer da UFC o que ela é hoje.

Esperamos que o livro contribua para tornar a UFC mais forte, mais plural, mais democrática e viva, cada vez mais consciente de si, de seu valor e de suas potencialidades. Entendo que se, através de suas páginas, o livro permitir o despertar de nosso orgulho por esta instituição, ele terá cumprido seu papel. Se, após a leitura do livro, sentirmos necessidade de cuidar ainda mais desta casa comum, teremos certeza que é pela leitura e pelo livro que uma universidade floresce e permanece.



