A baderna da Câmara dos Deputados

A semana da Câmara dos Deputados proporcionou um teste difícil até para o mais otimista dos cidadãos. Como disse o deputado Arthur Lira: a Casa virou uma grande esculhambação. Entre os feitos, destaco a aprovação do PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe de estado, e a liberação de Carla Zambelli da cassação, mesmo após ter sido condenada com trânsito em julgado e presa na Itália, à espera de extradição.



Devemos somar às votações problemáticas a inédita interrupção do sinal da TV Câmara, a fim de que não se transmitisse a retirada à força de um parlamentar do plenário. Jornalistas e toda imprensa tiveram o acesso negado ao recinto, um episódio também sem precedente, e extremamente preocupante. Tanto as votações como as decisões administrativas pelo recurso à segurança truculenta devem-se à (não) liderança do presidente da Casa, o deputado Hugo Motta.



A ideia de formar uma pauta tão conflituosa, sem acordo prévio com os líderes ou diálogo com o governo, foi também desastrosa pelo que representou de ofensa à autoridade do Poder Judiciário. O PL da Dosimetria, na prática, esvazia qualquer potencial punitivo das condenações do Supremo Tribunal Federal, tornando uma tentativa de abolição da democracia um delito menor.

Como efeito ainda mais perverso, a lei, se aprovada, tem o potencial de beneficiar criminosos sem relação direta com o acontecido e que se valerão dos dispositivos legais para reduzir seu tempo de prisão. Uma lei, por princípio, deve ser geral e abstrata, e nunca tem bons resultados quando feita sob medida para atender interesses pessoais e casuísticos.



O caso de Carla Zambelli é grave porque o Poder Legislativo não tem espaço para decidir se o mandato deve ou não ser cassado. A condenação penal com trânsito em julgado tem, entre seus efeitos previstos em lei, a perda dos direitos políticos e, por consequência, a impossibilidade de que o mandato seja mantido.

Não é algo que se possa transigir, a perda do mandato é o efeito direto, objetivo e claro da condenação. O trabalho da Câmara dos Deputados, nessa hipótese, é o de formalizar administrativamente os efeitos da pena e dar seguimento internos a esses trâmites. Previsível que, horas depois da votação do Legislativo, o STF tenha decidido pela invalidade da votação, por manifesta ilegalidade.



Toda essa confusão traz um gosto amargo para este fim de ano. Que país podemos imaginar com lideranças tão artificiais e débeis? O que nos consola é testemunhar alguns exemplos de resiliência e dignidade, como o da deputada Benedita da Silva, que fez uso da palavra para denunciar o caos, nos lembrando dos ares da constituinte e da condução pacificadora de Ulysses Guimarães.