Quando o agressor é o Estado

Foto: Adobe Stock Violência contra a mulher é múltipla e se dá em várias áreas da atuação feminina

.

A realidade distópica exposta cotidianamente nos casos de violência contra as mulheres desafia todos os esforços utilizados para combater o fenômeno. As histórias retratadas na mídia trazem sempre o companheiro ou ex-companheiro como agressor, a justificativa para a violência e para o feminicídio deságuam repetidamente na elocução: “ele não aceitava o fim do relacionamento”. A reflexão que desejo apresentar nesse espaço transcende a violência que ocorre na esfera privada, no âmbito das relações estruturadas entre homens e mulheres.

Em suma, a análise que pretendo estabelecer ultrapassa a simplificação e, de certo modo, a deturpação da violência como expressão de uma guerra dos sexos. O intuito não é pensar a violência contra as mulheres, mas perscrutar as inúmeras e diversas violências, assim mesmo no plural. Desse modo, apresento o Estado que, por meio de sua estrutura, ações e omissões, desrespeita e fere frontalmente o direito à vida, à cidade, à saúde e a tudo que enaltece a liberdade e a dignidade humana. O poema “há muitas maneiras de matar” de Bertolt Brecht me saltou a memória enquanto eu escrevia esse texto. Nele o alemão aponta que tirar o pão, não tratar a doença e submeter pessoas a moradias e trabalhos degradantes são formas de aniquilar a vida humana.

As violações aos direitos são infindáveis, posso iniciar apontando as falhas na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, a ausência de dignidade expressa na pobreza menstrual. É uma forma de violência quando o Estado, por meio de sua necropolítica, decide não deixar nascer os filhos de mulheres de comunidades pobres, estabelecendo uma política de laqueadura compulsória. Pode-se apontar ainda a violência obstétrica e a morosidade com que o SUS trata os exames de mamografia, fazendo com que algumas mulheres esperem até seis meses para realizá-lo, mesmo sendo ele imprescindível para detectar de forma precoce o câncer de mama, elevando assim as chances de sobrevivência.

Na educação, o déficit de vagas nas creches impede que mulheres trabalhem e/ou estudem, ainda privam seus filhos de um ambiente que propicia aprendizagem e desenvolvimento. O resultado dessa privação é o fortalecimento da miséria material e cultural. É urgente começar a enxergar violência em tudo em que se empregam eufemismos para mascarar a realidade desumana. Tudo que viola os direitos fundamentais, que não fomenta a paz, a dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento de relações equânimes é violento.

Portanto, a violência contra as mulheres é mais ampla e complexa do aquilo que nos é apresentado nos telejornais enquanto se toma o café da manhã, almoço ou jantar. As violências são cotidianas, brutais e brutalizadoras, não se pode banalizar o mal como nos advertiu Hannah Arent, não podemos nos deixar engolir por uma rotina frenética de trabalhos exaustivos e consumo alienante e, por fim, não podemos pensar o direito à vida como pura e simples arte de sobreviver. Nós merecemos mais.