O papel dos homens no combate à violência contra as mulheres

Foto: Adobe Stock É ilusório imaginar que o enfrentamento da violência contra as mulheres não passa pelo processo e educação e envolvimento dos homens

A violência contra as mulheres é um fenômeno ainda muito recorrente, os elevados números de casos demonstram sobejamente a falha de medidas de prevenção. Ainda é preciso avançar em estratégias que tragam subsídios para identificar distintas formas de violência contra as mulheres, o ciclo e os círculos viciosos que prendem casais a relações destrutivas e desumanizadoras.

Ao avaliarmos a questão, faz-se necessário ressaltar que o Brasil avançou bastante em legislações que coíbem a violência contra mulheres e em canais de denúncia, como o Ligue 180. Contudo, nosso país revela uma intensa fragilidade na concepção e implementação de programas destinados a reeducar homens agressores, tal como preconiza a Lei Maria da Penha.

É ilusório acharmos que podemos combater a violência sem atacarmos o padrão hegemônico de masculinidade alicerçado numa intensa desigualdade e hierarquia de gênero, no qual o homem detém o poder de subordinar as mulheres. Vale ressaltar que os homens também são vítimas desse padrão de masculinidade, não é sem motivo que são maioria entre encarcerados, vítimas de violência urbana e pessoas que cometem suicídio.

Desde pequenos são socializados em brincadeiras e jogos que incitam a violência e também sofrem com a camisa de força imposta pelo patriarcado. Onde? Quando? Como? E com quem esses homens aprenderam a violentar mulheres? Em quais tramas estiveram envolvidos? E quais dramas presenciaram em suas infâncias? É sabido que homens que presenciaram cenas de violência doméstica na infância tendem a reproduzi-las na idade adulta.

Neste momento histórico no qual a sociedade se nega a conviver com o silêncio e a impunidade, faz-se oportuna a construção de uma masculinidade pautada numa lógica igualitária que perceba as mulheres como titulares de direitos. Para tanto, o papel da educação é primordial no sentido de repensar papéis e lugares sociais de homens e mulheres. Essa formação precisa atingir também os homens que fazem o judiciário para que as decisões tomadas por eles não sejam ancoradas em visões machistas.