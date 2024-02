Por um novo carnaval

Foto: Adobe Stock Importunação sexual precisa ser entendida sob a ótica da lei que trata de ação de cunho sexual sem a permissão da outra pessoa

“Este ano não será igual àquele que passou”, diz, até quarta-feira, o trecho da marchinha carnavalesca. Isso é uma verdade quando voltamos os olhos para o carnaval de 2024. Agora, além dos blocos de rua, das escolas de samba, das fantasias e dos novos hits que surgem a cada carnaval, temos a lei de importunação sexual e vários protocolos para assegurar a dignidade sexual das mulheres.

As músicas com forte apelo ao sexo e suas respectivas coreografias agora convivem lado a lado com a lei de importunação sexual que, apesar de ter sido criada em 2018, vive atualmente em estado de intensa visibilidade, sendo veiculada maciçamente nos meios de comunicação. Não obstante, está na ordem do dia. O conceito ainda é vago e impreciso para a maior parte da população, não sendo incomum o estranhamento e confusão conceitual entre assédio, estupro e importunação sexual.

Recentemente, pedi um táxi e veio seu José, um taxista que, vez ou outra, presta serviço para mim. O homem foi enfático: “Dona Kalina, se eu disser que uma mulher está bonita, eu posso ser preso?” Essa pergunta pode parecer uma piada, mas não é! Ela reflete o grau de desinformação de homens e até de mulheres que invocam leis e palavras sem a devida compreensão dos termos, além disso, a dúvida do taxista é a mesma de muitos carnavalescos.

A procuradora Teresa Kodama na obra “Violência e feminicídio” esclarece que: “A importunação sexual é qualquer ato libidinoso praticado sem consentimento da vítima. A pena pode variar de um a cinco anos, sendo aumentada em caso de agravantes”. Mas, o que vem a ser uma ato libidinoso? Vejam que a questão não pode ser abordada de forma simplista. A expressão “ato libidinoso” aponta para um agente que quer satisfazer sua libido e, para tanto, faz uso de toques e fricções em partes corporais de outrem sem, contudo, consumar o ato sexual. Vale ressaltar que inexiste um perfil específico do importunador sexual, podendo ele ser de diferentes classes sociais, cores e níveis de escolaridade.

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foram registrados 1.286 casos de importunação sexual durante o carnaval do ano passado. Para este ano as opiniões se dividem, alguns apostam que haverá uma diminuição dos casos, porque os homens estão mais conscientes. Outros defendem que teremos mais casos, pelo fato das mulheres estarem mais conscientes.

É, sem dúvida, uma vitória sabermos que nós mulheres temos agora mecanismos que assegurem nossa dignidade sexual, nosso direito de ir e vir, sem sofrer nenhum tipo de importunação. Entretanto, precisamos conhecer e debater as leis e os protocolos para não cairmos em interpretações subjetivistas. As leis devem ser invocadas por cidadãos conscientes e com máxima prudência.