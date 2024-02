Discurso de Lula versus fala de May Golan

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Lula chama guerra em Gaza de genocídio e critica "hipocrisia"

Semana passada, um discurso proferido pelo presidente Lula na África ocasionou uma grande polêmica, uma espécie de guerra paralela ao conflito entre Israel e Palestina. Afinal, Lula pronunciou-se de maneira hiperbólica ao comparar o que ocorre em Gaza com o ocorrido com os judeus na Alemanha durante a segunda guerra mundial? Em uma fala posterior, Lula qualificou de genocídio os atuais acontecimentos em Gaza, reiterando sua posição.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), genocídio são atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. As inúmeras mortes de mulheres e crianças palestinas é parte importante da estratégia de dizimar aquela população, uma vez que o corpo feminino produz novos humanos e crianças encarnam a promessa do amanhã. E é qualquer esboço de futuro que se pretende implodir. O que me causa profunda perplexidade é que uma fala do presidente causa maior comoção que as cenas de sangue, lágrimas e destruição veiculadas cotidianamente como um filme de terror, produzindo um sentimento de não querer adiar o fim do mundo (desculpa, Ailton Krenak!).

Alguns dias após a fala de Lula, May Golan, ministra da Igualdade Social e Empoderamento Feminino, expressou-se no Knesset, parlamento de Israel, dizendo estar “orgulhosa das ruínas” em Gaza. Infelizmente, May Golan não é a primeira mulher a se apaixonar pela guerra. Quem não lembra de Condoleezza Rice, ex-secretária de estado dos Estados Unidos, que apoiou a Guerra do Iraque em 2003, declarando publicamente que a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque valia a pena o investimento.

A guerra é uma das maiores tragédias humanas, seus efeitos são devastadores e muitos irrecuperáveis. Contudo, para as mulheres as guerras trazem um elemento a mais: a violação sexual. São inúmeras as denúncias de ameaça de estupros, estupros coletivos, nudez forçada e violação de menores.

Lamentavelmente esses crimes sexuais, apesar de ignominiosos, não são percebidos em toda sua gravidade. Para se ter ideia, no Tribunal de Nuremberg, criado para julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante a segunda guerra, nenhum crime de estupro foi inserido nos indiciamentos, apesar dos inúmeros casos registrados pela história.

Não penso que a fala da ministra May Golan deve ser atenuada pelo fato dela ser de Israel. Seu posicionamento odioso não coopera para o desenvolvimento da humanidade. Dentro desse clima belicista, faço a pergunta de Dostoiévski: “o quanto há de humano no ser humano, e como proteger esse humano em si”? Enquanto um cessar-fogo não chega, estamos caminhando para o triunfo da destruição e da barbárie.