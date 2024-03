Michelle Bolsonaro: os meios religiosos e os fins políticos 

Foto: FERNANDA BARROS Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves, nas eleições de 2022

No último 25 de fevereiro, a Avenida Paulista foi o espaço escolhido por Bolsonaro e seus asseclas para abrigar o encontro organizado com o intuito de dimensionar a popularidade do ex-presidente, como também foi uma investida que visava transpor a imagem de Bolsonaro de criminoso para a de vítima perseguida. Em um trio elétrico, estava a coalizão formada por políticos e religiosos. Das diversas falas, a de Michelle Bolsonaro me deixou mais impactada.

De início, quero ressaltar que estou em total desacordo com discurso da ex-primeira-dama. Todavia, é indiscutível que Michelle discursou com firmeza e eloquência, também foi notória a acuidade estética, na qual a tonalidade da voz, os gestos e os movimentos foram administrados cuidadosamente. Enquanto discursava, Michelle derramava lágrimas, citava versículos bíblicos, tudo isso sob uma música suave que se desenrolava solenemente. A senhora Bolsonaro parecia estar em um púlpito, enquanto iniciava um discurso emotivo e fundamentalista em que despontou palavras como mal e ímpio.

Para muitos aquela fala foi apenas uma manifestação de religiosidade, entretanto o que assistimos foi a decadência da razão humana. Em um trecho, Michelle argumentou que o mal surgiu após o distanciamento entre religião e Estado. Mas o que seria o mal na concepção de Michelle Bolsonaro? O mal seriam os direitos das minorias, a emancipação feminina, a liberdade, o pluralismo, o Estado e suas instituições? O mal da vez é o Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente o ministro Alexandre de Moraes. A fala da ex-primeira-dama é face do retrocesso civilizatório no qual estamos imersos, uma espécie de iluminismo às avessas, um irracionalismo retumbante.

A separação entre o Estado e religião é um dos pilares da modernidade, a história nos revelou repetidamente a conflituosidade que permeia o casamento entre Estado e religião. O pesquisador Ivan Martins, da Universidade Federal do Ceará (UFC), na obra Fundamentalismo Religioso e Política: Perspectivas Escatológicas, a partir de uma teologia crítica analisa que “certa perspectiva religiosa fornece ao fundamentalismo uma visão de mundo, uma concepção da realidade e, com base nesse entendimento, os fundamentalistas atuam politicamente. No fundamentalismo política e religião estão implicados”.

Não obstante a centralidade dada à religião, os chamados neoconservadores não vivem apenas de Bíblia. No campo político-econômico, afinam-se ao neoliberalismo e sua agenda antipopular pautada em privatizações, políticas públicas inócuas, rechaça os direitos humanos e o Estado democrático de direito, defendem ainda uma educação acanhada e acrítica. Ademais, idealizam o passado, colocam-no em uma redoma, enquanto propagam seus discursos que como uma teia seduz e aprisiona.