Quais os melhores países para se comemorar o Dia Internacional das Mulheres

Islândia é um dos países que tem melhores condições para as mulheres

O dia 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, sempre traz consigo o mesmo questionamento: as mulheres estão evoluindo em direitos e igualdade de oportunidades? Essa indagação reclama parâmetros, para que se possa analisar se há evolução, estagnação ou retrocesso. Mas quem é qualificado para construir os parâmetros em torno do qual as mulheres e a sociedade em geral analisam o nível de desenvolvimento das questões femininas?

Desde as décadas de 1970/80, a Organização das Nações Unidas (ONU) vem construindo agendas voltadas para as mulheres e, mais recentemente, o Banco Mundial (BM) tem produzido documentos e interferindo na política interna de muitos países periféricos sob a alegação de que suas políticas visam a empoderar as mulheres daqueles países.

As agendas e pactos internacionais são importantes, pois protegem os direitos das mulheres de governos arbitrários, extremistas e misóginos. Entretanto, a estruturação de uma agenda homogênea para as mulheres é algo a se refletir, dada as desigualdades econômicas entre os países, a diferença na formação social e a disparidade nos indicadores educacionais.



Esses fatores tornam as metas dessas agendas internacionais irrealizáveis, um plano de intenções vazias para países pobres. As agendas para as mulheres são sucessivamente substituídas, sem que as metas das agendas anteriores tenham sido minimamente cumpridas.

O ranking de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial, apontou que dos 146 países analisados, a Islândia, Noruega e Finlândia são os que mais avançaram nos direitos das mulheres. Em contrapartida, o Afeganistão figura como o país que oferece as piores condições para as mulheres.

Isso demostra que a qualidade de vida das mulheres e o cumprimento de seus direitos estão umbilicalmente associados às condições de oportunidade educacional, acesso à saúde e participação política da sociedade em geral. Conhecendo a estrutura e a dinâmica do capitalismo alicerçadas historicamente em relações desiguais entre os países, nos quais o desenvolvimento de poucos é resultado direto da exploração da mão de obra e da espoliação das riquezas de muitos países.



Fica claro que o avanço nos direitos das mulheres e o cumprimento das metas impostas pelas agendas internacionais é uma ilusão para a maior parte dos países, uma vez que o grau de endividamento externo e dependência política inviabilizam reformas estruturais e políticas públicas robustas que são condições sine qua non, para a melhoria dos indicadores relacionados aos direitos e oportunidades para as mulheres.

Ademais, essas agendas apresentam um caráter neocolonial, pois refletem um projeto concebido por países desenvolvidos que sabidamente exercem controle sobre os organismos internacionais. O papel reservado aos países periféricos é de mero executor das metas estipuladas. Precisamos avançar de uma agenda internacional para uma que promova a universalidade das metas.