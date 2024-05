O sistema de dívidas como forma de disciplinamento

Foto: THAÍS MESQUITA/O POVO Após contrair empréstimos a juros altos, muitas mulheres precisam trabalhar mais e conciliar jornadas de trabalho formal com inúmeros "bicos" que se somam ao trabalho doméstico

.

O endividamento condiciona o ritmo de vida, causando insônia e pesadelos nos indivíduos. No contingente de endividados, as mulheres estão sobrerrepresentadas.

Segundo o site Metrópoles, em janeiro deste ano, aproximadamente 79% das mulheres no País possuíam dívidas a vencer, e 30,5% de seus orçamentos mensais eram direcionados para quitar empréstimos. Muitas dessas dívidas estão relacionadas às questões básicas de sobrevivência como contas de água, luz e alimentação.

É importante ressaltar que o endividamento feminino é um fenômeno global. A hegemonia neoliberal no plano discursivo explica o endividamento como resultado direto do descontrole pessoal e da inaptidão para o planejamento financeiro.

Nada mais neoliberal que destituir o componente político das análises, responsabilizando os indivíduos por seus sucessos e eventuais fracassos.

Contudo, a verdade é que o endividamento é um fenômeno que extrapola a dimensão pessoal, suas raízes mais profundas estão fincadas no modelo político-econômico adotado na maior parte dos países.

Desse modo, a análise do endividamento feminino não pode ser desvinculada do fenômeno de endividamento do estado brasileiro - que contrai gastos públicos em educação, saúde, habitação entre outros direitos sociais. As mulheres são as mais prejudicadas com esse desinvestimento estatal em políticas públicas. Um bom exemplo é a abertura de creches.

O endividamento de muitos explica a concentração de capital nas mãos de um segmento chamado pelo economista Ladislau Dowbor de ultrarricos. A partir da década de 1970, as mulheres ingressaram de forma mais proeminente no mercado de trabalho. A possibilidade de ter um salário mensal era o projeto de milhares de mulheres. A renda tornou mais fácil o acesso ao crédito bancário.

As crises geradas pelo desemprego e os baixos salários recebidos pelas mulheres fizeram delas presas fáceis do rolo compressor produzido pelo endividamento. A composição familiar representada por famílias monoparentais chefiadas apenas por mulheres também contribui para o endividamento feminino.

Após contrair empréstimos a juros altos, muitas mulheres precisam trabalhar mais e conciliar jornadas de trabalho formal com inúmeros “bicos” que se somam ao trabalho doméstico e de cuidado.

A sobrecarga e exaustão advindas do trabalho e as preocupações decorrentes do endividamento colocam as mulheres como vítimas preferenciais da Síndrome de Burnout.

O sistema de endividamento é uma espécie de camisa de força que se veste após cair na armadilha do empréstimo fácil. O endividamento feminino, além de drenar grande parte do salário das mulheres no presente, produz uma crise de futuridade.

Nesse cenário, o futuro se esboça não como um projeto a ser construído, ele adquire a feição de um fardo desesperançoso, pois as dívidas comprometem a capacidade humana de sonhar. O endividamento é, em última instância, uma forma de disciplinamento.