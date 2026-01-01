Violência em 2025 revela urgência por caminhos de paz

Foto: FCO FONTENELE ￼PAÍS registrou 2,6 mi de casos de violência contra mulher entre 2013 e 2023

O tempo limite orquestrado entre o rompimento de dezembro e o início de janeiro é sempre eivado de sonhos e promessas.

Somos invadidos por uma necessidade de fazer um balanço do ano que está se esvaindo e esse ato diz muito sobre nossa humanidade, afinal somos seres racionais que planejam o futuro, e somos também uma espécie ética e estética, de modo que imprimimos valores e julgamento sensível acerca de nossas experiências.

É entre erros e acertos, avanços e retrocessos que vamos construindo o mundo. O conteúdo da coluna de hoje não foge à regra das macro reflexões que fazemos sobre nossa vida e o mundo em períodos de transição, como a passagem do ano.

Leia mais Por que precisamos recomeçar? Sobre o assunto Por que precisamos recomeçar?

Nessa esteira, fiquei muito pensativa sobre qual palavra ou sentimento seria mais representativo do ano de 2025 e, após refletir retrospectivamente, penso que 2025, infelizmente, foi um ano marcado pela violência.

Uma violência ubíqua, múltipla, estampada no cotidiano, explícita nas relações íntimas, dado o número de feminicídios e violência contra as mulheres, crianças e adolescentes que ocorrem, em maior número, no âmbito intrafamiliar.

A violência esteve também nas ruas atingindo os transeuntes, esteve no trânsito, nas relações interpessoais e internacionais, nas quais a guerra entre Israel e Síria é representativa. Da mesma forma, não deixou incólume escolas e universidades, espaços historicamente dedicados ao debate e à reflexão.

A belicosidade está presente também na linguagem, não por acaso tem crescido o número de livros que se dedicam a pensar a comunicação não violenta. O conceito geopolítico de guerra, tão distante da realidade brasileira, passou a ser verbalizado constantemente na mídia para retratar a chamada guerra das facções.

Contudo, a violência não está apenas inscrita no crime organizado ou na guerra aberta do tráfico. Ela acontece de modo cada mais vez recorrente, protagonizada por pessoas do nosso convívio que percebem a existência do outro como ameaça, como alguém destituído de humanidade e, portanto, descartável.

Leia mais Em bar pode briga, pode álcool, pode tudo. Só não pode ser gay! Sobre o assunto Em bar pode briga, pode álcool, pode tudo. Só não pode ser gay!

A intolerância racial, religiosa e de orientação sexual é o gatilho para a violência que pode ser exercida num apagamento simbólico ou físico. Todas essas facetas da violência apontam para a nossa falência enquanto espécie, destoando dos avanços científicos e tecnológicos já empreendidos pela humanidade. Esses avanços contrastam com a derrocada moral e espiritual exposta no nível de barbarismo atual.

A regressividade e destrutividade estão postas na recusa ao diálogo e debate, à busca de soluções violentas. 2026 é um ano de eleições e eu faço parte do rol de pessoas que ainda acreditam na política, na força do coletivo e na busca de soluções por meio do debate.

E é com essa esperança inexorável na política que desejo um ano mais pacífico, afinal de contas, apostar na política é também apostar que a violência pode ser destronada.

