A Nova Revolução Industrial

Foto: Ricardo Stuckert / PR Governo anuncia nova política para desenvolvimento da indústria.

No início da semana, o Presidente Lula lançou o Nova Indústria Brasil, plano que visa impulsionar a indústria brasileira através de ações para incremento do setor industrial no horizonte de 10 anos.

A expectativa é que o plano estimule o fortalecimento da indústria nacional através de subsídios, linhas de crédito e empréstimos. As fontes de financiamento ainda não foram reveladas.

A nova política industrial do país tem como objetivo prioritário desenvolver a indústria até 2033. A proposta estabelece metas de curto, médio e longo prazo e agrupa ações governamentais para fomentar a industrialização no País.

No cenário apresentado, o Governo Federal assume o papel de principal indutor do desenvolvimento do setor. A Nova Indústria Brasil – NIB é uma estratégia relevante a um movimento de desindustrialização do Brasil e ao tímido desenvolvimento de exportação de produtos com complexidade tecnológica.

A NIB propõe fortalecer a indústria nacional através do aumento da competitividade, e, assim, promover a geração de empregos, aumentar a renda e diminuir desigualdades.



Governo Lula lança nova política industrial; entenda o plano



