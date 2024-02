Produtos cearenses que ganharam o mundo

Foto: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA Movimentação de cargas no Porto do Pecém

No resultado geral do último ano, o Ceará registrou exportações de US$ 2,03 bilhões e importações de US$ 3,16 bilhões, resultando em um déficit comercial de US$ 1,12 bilhão. Dentre os setores, o ferro fundido, ferro e aço lideraram as exportações.

O Estado ocupa a 17ª posição no ranking de exportações do Brasil. Regionalmente, no Nordeste, o Ceará se manteve como o quarto maior exportador, com 8,2% das exportações da região, e manteve a posição nas importações, com 11,8% do total regional.

Os dados revelam flutuações nas transações comerciais nos últimos doze meses. A posição do Estado, tanto a nível nacional quanto regional, destaca sua relevância no comércio exterior, apesar dos obstáculos enfrentados.

O Estado se destaca com alguns produtos que mesmo sem estarem no ranking dos principais ítens exportados, merecem destaque. São produtos cearenses que literalmente, “ganharam” o mundo.

As exportações de bananas frescas do Ceará surpreenderam ao registrar um crescimento de 37% em 2023, contrariando a tendência nacional. Limoeiro do Norte destaca-se como o principal exportador, principalmente para países europeus, especialmente a Holanda.

O Estado é principal exportador de água de coco no Brasil, e se destaca no setor com um aumento significativo de investimentos. A convergência de inovações tecnológicas, especialmente em conservação e embalagens, aliada à crescente adoção de estilos de vida saudáveis, confere à água de coco um status singular. A sinergia entre produção e tecnologia impulsiona a qualidade do produto, estabelecendo uma ligação entre modernidade e tradição.

O setor de confecções, com ênfase no segmento de moda íntima feminina demonstrou crescimento contínuo e recuperação pós-pandemia. A consolidação desse mercado é notável, principalmente na América Latina, onde o transporte rodoviário tem sido a principal via de escoamento, conferindo alta competitividade aos produtos cearenses em países vizinhos.

As bolsas de couro se destacaram pela sua qualidade, cor e design. À medida que os consumidores globais se tornam cada vez mais vigilantes em relação à proteção e respeito ao meio ambiente, o setor de couros cearense precisa incorporar práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva.

O comércio internacional de atum é significativo devido à sua popularidade global em diversas culinárias. No Ceará, a localização estratégica no Atlântico, aliada a uma infraestrutura logística moderna, proporciona um mercado nacional e internacional promissor para o atum cearense, principalmente na forma congelada e derivados.