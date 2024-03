China – Um mercado do tamanho do mundo

Foto: Ricardo Stuckert/PR China é maior parceiro comercial do Brasil e o segundo maior do Ceará.

Uma das maiores economias do planeta, com forte influência na economia global, a China é um dos países mais industrializados do mundo. O maior parceiro comercial do Brasil e o segundo maior do Ceará, ocupa a terceira posição em extensão territorial, atrás apenas da Rússia e do Canadá. A sua população é pelo menos quatro vezes maior que a dos Estados Unidos e possui o maior exército do mundo.

Você já imaginou colocar o seu produto na Ásia Oriental? Para as empresas que possuem dentro da sua estratégia de internacionalização alcançar o mercado chinês, conhecer os canais de importação, mecanismos de supervisão, mecanismos de rotulagem para alimentos, oportunidades de negócios e exigência específicas do mercado, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil lançou um programa de capacitação específico para orientar exportadores brasileiros sobre o complexo sistema regulatório do país asiático.

Para impulsionar as exportações do Brasil no mercado chinês, a Apex possui Escritórios tanto em Pequim como em Xangai. As capacitações possuem como objetivo oferecer aulas sobre assuntos relevantes de comércio exterior para apoiar empresas que desejam inserir no mercado chinês. Temas envolvendo taxas de câmbio, acordos de comércio e estratégia para seleção de mercados-alvo fazem parte da agenda. Uma boa oportunidade para entrar de forma assertiva em um mercado “do tamanho do mundo”.