Elas também exportam

Foto: TATIANA FORTES, em 30/3/2017 Mulheres que desejam exportar podem receber mentoria

A nova edição do programa que apoia mulheres a ingressar no comércio exterior já está “no ar”. O Programa Elas Exportam visa mentorias que buscam aumentar a participação de empresas lideradas por mulheres no comércio exterior.

O projeto é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Trata-se de uma ação que envolve diferentes setores, como: higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, vestuário e têxtil.

Empresárias com maturidade internacional expressiva ou empresas lideradas por mulheres que pretendem começar a exportar são elegíveis para o projeto.

O Elas Exportam oferece apoio ao desenvolvimento de competências e habilidades técnicas e socioemocionais necessárias à projeção da atividade exportadora, além de promover a troca de conhecimentos e experiências práticas em comércio exterior e estimular a criação de redes de apoio.

Existe um interesse relevante das empreendedoras brasileiras por este tipo de apoio. A internacionalização é um passo importante para o crescimento dos negócios dessas empresárias, além disso, proporciona mais competitividade e inovação para produtos e serviços.

O Elas Exportam é uma das iniciativas do governo federal destinada a promover ações voltadas à equidade de gênero.

