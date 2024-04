Foto: AURÉLIO ALVES A Década do Oceano surgiu da necessidade de se atuar em benefício da saúde oceânica.

.

Há pouco mais de seis anos, as Nações Unidas propuseram a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. A década compreende o período entre os anos de 2021 a 2030 e busca desenvolver uma rede de apoio às ações de gerenciamento sustentável dos oceanos efetuadas por diversas nações.

A Década do Oceano surgiu da necessidade de se atuar em benefício da saúde oceânica. A atuação, por meio de cooperação internacional, incentiva a pesquisa científica e as inovações tecnológicas voltadas para a limpeza, segurança e sustentabilidade dos Oceanos.

Em recente reunião na Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, fui indagada sobre a definição da Economia Azul. Você já ouviu falar nesse termo? Para o Banco Mundial, economia azul é o “uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico, a melhoria dos meios de subsistência e do emprego, preservando a saúde do ecossistema”.

É a ideia de melhor utilização dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico, práticas sustentáveis e políticas de inovação.

O economista Gunter Pauli criou a definição em 1994 a partir da publicação de seu livro, chamado "The Blue Economy". Tal obra tem como finalidade promover um modelo econômico mais consciente de utilização de recursos e os impactos de desenvolvimento humano na natureza.