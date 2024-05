Tipos de Embarque

Foto: DIVULGAÇÃO CEARÁ já conta hoje com a exportação de aerogeradores da Vestas no Pecém



Hoje o nosso artigo aborda um tema técnico e indispensável para os profissionais que vivenciam o Comércio Exterior. Quando consideramos os tipos de embarques, há duas opções principais para o frete de contêineres, o FCL - Full Container Load e o LCL - Less than Container Load.

O FCL significa o contêiner totalmente carregado, uma modalidade que entrega com “exclusividade”. A empresa freta o contêiner para seu uso individual, ela tem todo o espaço disponível dentro dele. Essa modalidade é a ideal para empresas que operam grandes volumes e ocupam todo o espaço com suas mercadorias.

Já o LCL tem como definição “menos do que uma carga de contêiner”. É normalmente utilizado quando uma carga não tem volume suficiente para contratar o frete do contêiner inteiro. Os embarques LCL são consolidados através do uso do contêiner compartilhado e/ou fracionado.

É uma modalidade de frete marítimo mais barato, mesmo que a empresa não possua um grande volume de operação.

Exportadores e Importadores que optem por operações que possuem quantidades menores de estoque podem pagar pelo volume de espaço usado em um contêiner (LCL), de acordo com a sua carga, sem necessidade de fretar o contêiner inteiro.

Também é possível que os próprios Agentes de Cargas contratem o frete de um container inteiro, e revenda espaços menores (partes) para empresas com menos carga. O LCL é uma opção vantajosa e inteligente para companhias que operam baixos volumes no comércio exterior.