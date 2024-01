Reflexos antigos em Atenas

Foto: Larissa Lima Vista da cidade de Atenas, na Grécia

.



Uma das minhas maiores curiosidades quando pensava na Grécia, era conhecer a majestosa e imponente, Acrópole, aquela que paira no topo da colina, testemunhando séculos de história e narrando contos silenciosos de civilizações antigas.

A Acrópole de Atenas é uma antiga cidadela situada no topo de uma colina rochosa na cidade de Atenas, na Grécia. É famosa por abrigar diversos monumentos históricos, como o Partenon, o Erecteion, o Templo de Atena Nice, entre outros. Considerada um símbolo da democracia e do esplendor da civilização grega antiga, a Acrópole é um importante Patrimônio Mundial da Unesco e um dos locais mais visitados e icônicos do mundo.

A luz do amanhecer dança pelas ruas estreitas de Atenas, lançando uma luminosidade dourada sobre os marcos antigos da cidade. Os becos movimentados de Plaka, nos fazem sentir o pulsar da vida moderna mesclado à essência histórica.

A Ágora Antiga ecoa a história. Ruínas de templos e estátuas fragmentadas contam histórias e debates filosóficos. Em contraste, o moderno Museu da Acrópole reluz com elegância contemporânea. Lá, as esculturas frias se animam com histórias, exibindo a grandiosidade e a perfeição das obras antigas. Uma conexão entre o passado e o presente se revela, tornando-se visível através do vidro que separa os visitantes da história viva.

No cair da tarde, fomos testemunhar o pôr do sol no Monte Licabeto. A cidade se estendeu aos meus pés, e pude desfrutar de vistas deslumbrantes de Atenas e do Mar Egeu.

Como eu adoro vivenciar rotinas locais, fui assistir uma orquestra de rock no Odeão de Herodes Ático, o anfiteatro que ainda recebe apresentações na Acrópole de Atenas. Foi simplesmente emocionante assistir um espetáculo, naquele lugar, no alto de Atenas, onde já aconteceram diversos espetáculos a centenas de anos atrás.

Aproximadamente quatro horas de trem de Atenas, encontra-se Metéora. Lá encontramos um conjunto extraordinário de formações rochosas íngremes, onde se encontram diversos mosteiros cristãos ortodoxos. Essas rochas impressionantes e monolíticas, que parecem emergir abruptamente da planície da Tessália, criam uma paisagem única e deslumbrante. Os mosteiros de Metéora foram construídos no topo dessas rochas entre os séculos XIV e XVI, muitas vezes em locais de difícil acesso, como uma forma de isolamento para os monges ortodoxos escaparem da perseguição durante os períodos de turbulência política e invasões. Além da importância espiritual e histórica, a paisagem é simplesmente espetacular e a atmosfera tranquila para absorver a serenidade que emana desses mosteiros suspensos no alto das rochas.

Mas não tem como terminar, sem falar sobre a gastronomia Grega. Uma riqueza de sabores e ingredientes frescos, que parecem tão simples, mas tão saborosos. A Moussaka, Gyros, Baklava são comidas típicas excelentes, mas meu destaque vai para a salada grega e o queijo feta. Eu já tinha preferência pela comida mediterrânea, mas a viagem à Grécia realmente me proporcionou refeições que me faziam sentir leve e desinflamada.

Assim, termina minha viagem, repleta de mitos e maravilhas, sabendo que minha jornada por Atenas deixou uma marca em minha alma viajante e que genuinamente mudou minha relação com a alimentação.