Viver e reviver em Zakynthos

Foto: Larissa Lima Navagio Beach, uma das praias mais bonitas de Zakynthos, na Grécia

.

Se a Grécia fosse um livro, Zakynthos seria aquele capítulo que você não consegue parar de reler. Assim que pisei nessa ilha, eu já senti vontade de voltar. Zakynthos, banhada por águas cristalinas, entre o azul intenso do Mar Jônico, recebe os visitantes com suas praias surreais.

Navagio Beach, talvez a mais famosa, tem sua areia dourada cercada por imponentes falésias, é aquele clássico cartão-postal que hipnotiza. Areia dourada, água azul-turquesa, e um navio encalhado só para dar aquele charme. E, à medida que o barco se aproxima - a praia é acessada somente por barcos - a visão da areia branca e do naufrágio encalhado torna-se um espetáculo inesquecível. Um cenário que se eterniza na memória.

A vida marinha também se torna protagonista ao mergulhar nas águas cristalinas de Keri Caves. Grutas subaquáticas revelam um espetáculo de cores e formas, cativando mergulhadores, curiosos e eu acho que até os peixes devem ficar com inveja. A rica biodiversidade marinha é um testemunho do compromisso de preservação ambiental na ilha.

E você ainda consegue ganhar um pouco de juventude ao tomar banho nas praias de Xigia. As três Xigias sofrem a influência de uma fonte sulfurosa localizada em uma caverna próxima, o que faz com que a água das praias tenha características bem marcantes e cheiro de enxofre muito forte a depender do dia. Meu cabelo ganhou uma boa hidratação e um péssimo cheiro nos dias seguintes, isso eu posso afirmar.

Mas Zakynthos não é só praia, tem uns vilarejos escondidos que são como achados arqueológicos do Indiana Jones. Explorar o interior revela vilarejos tradicionais, onde o tempo parece ter estacionado. Em Anafonitria, a atmosfera autêntica encanta com suas casas de pedra e as tradições locais. O som das igrejas e o aroma de oliveiras destacam a serenidade que permeia a ilha.

Zakynthos Town, a capital, revela uma fusão única de influências arquitetônicas, com vestígios venezianos e gregos. A Praça Solomos, rodeada por edifícios elegantes, convida a um passeio tranquilo, enquanto as tabernas à beira-mar servem iguarias locais que despertam os sentidos.

Ao cair da noite, a atmosfera ganha uma nova magia. Restaurantes à beira-mar acendem suas luzes, criando um cenário romântico e acolhedor. Os sabores gregos, com destaque para o moussaka e o souvlaki, tornam cada refeição uma celebração da culinária local.

Contudo, Zakynthos vai além de sua beleza e das experiências sensoriais. É um convite à introspecção, um lugar onde o tempo desacelera, permitindo que os viajantes se conectem com a essência tranquila da ilha e se percam em sua beleza intocada.