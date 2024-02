Santorini, a lenda

Foto: Larissa Lima Pedras pretas na pequena ilha Nea Kameni, coração vulcânico de Santorini

A Grécia tem em torno de 6.000 ilhas, de uma enorme variedade de tamanhos. O número de ilhas habitadas é de 227 ilhas, e Santorini é a ilha mais popular e uma das mais visitadas pelos turistas, então, eu precisava conhecê-la.

Essa maravilhosa ilha, no coração do Mar Egeu, surge como um sonho. As casas brancas e cúpulas azuis de Oia se destacam contra o horizonte. Ao entardecer, testemunhar o pôr do sol na caldeira é uma experiência realmente transcendental. O sol mergulha lentamente no mar, tingindo o céu e as águas com uma paleta de cores deslumbrante.

As vielas de Fira e Oia abrigam boutiques, onde é possível encontrar produtos artesanais e joias exclusivas. Santorini tem todo seu charme e por toda sua fama, mesmo em baixa temporada, está sempre lotada de turistas.

A história vive em Santorini, representada pelas ruínas de Akrotiri, uma cidade antiga preservada pelas cinzas vulcânicas. E podemos fazer um passeio até Nea Kameni, a ilhazinha conhecida como o coração vulcânico de Santorini, ainda em atividade, e avistar, sobre inúmeras pedras vulcânicas pretas, Oia, Thira e Akrtori.

Uma curiosidade interessante sobre Santorini é que muitas pessoas acreditam que a ilha possa ter sido a inspiração para a lenda da Atlântida, a cidade perdida mencionada por Platão. Alguns pesquisadores especulam que a erupção vulcânica massiva ocorreu em Santorini por volta de 1600 a.C. e pode ter influenciado a história de Atlântida devido às semelhanças geográficas e catastróficas entre o descrito por Platão e o real ocorrido em Santorini. Será?

O que posso afirmar, é que em ambas as ilhas que visitei, tanto em Zakynthos, como em Santorini, a hospitalidade grega se destaca. Os habitantes locais recebem os visitantes com sorrisos calorosos, compartilhando histórias e tradições. Cada encontro é uma oportunidade de se perder na riqueza cultural e humana que permeia essas joias do Mediterrâneo.

Ao encerrar essa viagem, fica a certeza de ter experimentado o melhor que as ilhas gregas podem oferecer. Zakynthos e Santorini são testemunhas de uma beleza única, onde o passado e o presente se entrelaçam, proporcionando uma jornada inesquecível pelos encantos da Grécia.