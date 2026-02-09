Um, não, salto de paraquedas

Foto: Pexels/lidierme nascimento Imagem ilustrativa de apoio

Existe uma expectativa silenciosa de que toda grande viagem venha acompanhada de um grande feito. Um salto, um desafio, uma foto que prova coragem. Na minha passagem pela Ilha Norte da Nova Zelândia, esse feito tinha nome, hora marcada e altura definida: um salto de paraquedas em Taupo, sobre um lago que parece céu derramado.

Taupo é famosa por isso. A cidade mistura calmaria e adrenalina com uma naturalidade impressionante. De um lado, o maior lago da Nova Zelândia, formado por uma antiga erupção vulcânica.

Do outro, esportes radicais, jetboats, cachoeiras violentamente bonitas e a promessa de vencer medos em queda livre. Tudo parecia conspirar para que aquele salto acontecesse.

Só que o corpo chegou antes da decisão racional. Na noite anterior, eu quase não dormi. O estômago já tinha pulado, a cabeça repetia cenários, o medo ocupava mais espaço do que a paisagem.

Ainda assim, eu fui. Porque às vezes a gente insiste não por desejo, mas por uma estranha necessidade de provar alguma coisa, para os outros, para o mundo, para uma versão idealizada de nós mesmas.

Na manhã do salto, o tempo fechou. O céu mudou, o vento aumentou e a empresa cancelou a atividade. E o que eu senti não foi frustração. Foi alívio. Um alívio tão grande que virou riso. Como se o meu corpo tivesse recebido permissão para respirar de novo.

Ali, sem pular de avião nenhum, eu entendi algo que viagens fazem com a gente quando a gente presta atenção: nem toda coragem precisa ser performada. Existe uma coragem silenciosa em aceitar limites, em reconhecer que não é hoje, em entender que maturidade também é saber esperar.

A Nova Zelândia, com toda sua fama de aventura, acabou me ensinando o contrário do impulso. Me ensinou pausa. Me ensinou que o medo não é vergonha, vergonha é fingir invencibilidade. Que respeitar o próprio tempo não é desistir, é cuidar.

Voltei de Taupo sem o salto, mas com uma certeza rara: nem toda experiência precisa acontecer para ser transformadora. Às vezes, o que marca uma viagem é justamente aquilo que não se viveu. Porque foi ali, naquele salto que não aconteceu, que eu deixei de tentar parecer corajosa, e comecei, de fato, a ser honesta comigo.

E talvez esse seja o verdadeiro pouso seguro de qualquer jornada: chegar inteira, no seu tempo, sem precisar provar nada.

