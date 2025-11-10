Como escolher?

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
Pense o que faz sentido para cada prática e também para a sua rotina - as demandas ao longo do dia exigem praticidade;
A prática de esportes durante o dia pede, prioritariamente, peças com acabamento UV, com mais mobilidade, sem costura e com cortes a laser;
E casos pontuais, como circulação sanguínea, busque peças que são feitas com cristais bioativos que estimulam a circulação e proporcionam benefícios como a redução da fadiga muscular, melhorando a firmeza e elasticidade da pele;
Vai do treino para um café ou uma reunião? Observe texturas, transparências, linhas e formas que conversam com a vida que você leva. Raciocine o seu dia, o treino e o caminho que essa roupa vai percorrer, antes, durante e depois. "Não adianta um top com um design incrível em uma prática de pilates em não tem sustentação", diz Evlyn;
Para quem sai cedo, só retorna para a casa à noite com exercícios no meio do caminho e não quer nem gosta de carregar mil coisas: aposte em camadas e sobreposições;
Quem transpira muito também pode ter as roupas como aliadas, buscando tecidos que regulam a temperatura e reduzem a umidade do corpo durante a prática do exercício.
Fonte: Evlyn Pires, personal stylist
