Tem mercado, sim!

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
E não são apenas as grandes marcas que têm voz e vez no mercado. A Libre é uma marca jovem, com pouco mais de um ano de mercado, mas que nasceu com um foco: proporcionar movimentos com conforto e estilo. São peças produzidas por e para mulheres, que atrelam estética e funcionalidade.
"Trabalhamos com poliamida de alta gramatura, um dos melhores tecidos da atualidade, que oferece maciez, segurança e resistência. Prezamos pela qualidade da costura e pela utilidade das peças, com diferenciais como bolsos funcionais, alças reguláveis, pala alta para maior sustentação e shorts sem costura frontal, garantindo conforto e confiança em qualquer atividade física", descreve Brenda Lima, diretora da marca.
Outra atenção é na grade de tamanhos, com numeração do P ao GG, e com a produção local, a partir de insumos também da região. A marca está disponível no e-commerce, em feiras culturais e na Elabore, loja colaborativa de Fortaleza.
