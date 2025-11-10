Tem mercado, sim!

Foto: Marcos Marques/Divulgação A Libre é uma marca cearense que está atenta às tendências, sem abrir mão do conforto na hora de praticar as atividades físicas

E não são apenas as grandes marcas que têm voz e vez no mercado. A Libre é uma marca jovem, com pouco mais de um ano de mercado, mas que nasceu com um foco: proporcionar movimentos com conforto e estilo. São peças produzidas por e para mulheres, que atrelam estética e funcionalidade.

"Trabalhamos com poliamida de alta gramatura, um dos melhores tecidos da atualidade, que oferece maciez, segurança e resistência. Prezamos pela qualidade da costura e pela utilidade das peças, com diferenciais como bolsos funcionais, alças reguláveis, pala alta para maior sustentação e shorts sem costura frontal, garantindo conforto e confiança em qualquer atividade física", descreve Brenda Lima, diretora da marca.

Outra atenção é na grade de tamanhos, com numeração do P ao GG, e com a produção local, a partir de insumos também da região. A marca está disponível no e-commerce, em feiras culturais e na Elabore, loja colaborativa de Fortaleza.



