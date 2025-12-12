Moda masculina: camisa em tecido tecnológico repele líquidos e respingos

Foto: Elena Hilário/Divulgação A marca cearense Dogville lança camiseta Water Resistent, da linha Tech Dual

E quando a tecnologia e a moda se unem para resolver questões que assolam os mais desastrados, como derramar líquidos nas roupas? A Dogville se apropriou de tal invenção (maravilhosa, diga-se de passagem) e já oferta alguns produtos.

A marca cearense lançou em novembro a camisa Water Resistent, da linha Tech Dual. A tecnologia inclui um tratamento que repele líquidos e respingos e deixa o tecido seco com o caimento do jeitinho que tava antes daquele leve imprevisto. E, claro, com conforto.

A peça traz corte social e modelagem clássica, então é elegante e prática. Ainda oferece respirabilidade, conforto e resistência.

Foto: Elena Hilário/Divulgação A tecnologia repele água, mas mantém o caimento e o conforto

Conversei rapidinho com William Marques, sócio-diretor criativo da Dogville, sobre esse e outros produtos da marca, confira abaixo:

O POVO - A tecnologia foi desenvolvida pela própria Dogville? Se não, é exclusiva da marca no Ceará?

William Marques - A tecnologia não foi desenvolvida internamente, mas é exclusiva da Dogville no Ceará. Até o momento, nenhuma outra marca cearense trabalha com esse tipo de tecido water resistant, o que reforça o caráter inovador da coleção e o compromisso da marca em trazer novidades ao público local.

OP - Quais são os cuidados ideais para lavar e manter a peça?

William - Recomenda-se lavar a camisa do avesso, à mão ou na máquina, utilizando água fria ou morna. É importante ter cautela na centrifugação e evitar o uso de amaciante ou alvejante, para preservar a tecnologia do tecido. A secagem deve ser feita à sombra, garantindo maior durabilidade e mantendo as propriedades do material.

OP - Qual a diferença de preço para o consumidor final?

William - A peça tem valor um pouco mais elevado em relação às camisas confeccionadas com tecidos convencionais, devido à tecnologia aplicada. No entanto, a diferença não é significativa, o preço se mantém acessível dentro da proposta de oferecer inovação com ótimo custo-benefício.

OP - Além das camisas, quais outros produtos da marca contam com tecidos tecnológicos?

William - A Dogville investe em tecidos tecnológicos em t-shirts, polos e shorts, com propriedades como resistência a amassados, ausência de bolinhas (pilling), conforto térmico e alta respirabilidade.

(Foto: Elena Hilário/Divulgação)A marca cearense Dogville lança camiseta Water Resistent, da linha Tech Dual

No caso da tecnologia water resistant, ela é aplicada exclusivamente às camisas, por se tratar de um produto pensado para unir estilo e proteção no dia a dia.