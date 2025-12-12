Moda masculina: camisa em tecido tecnológico repele líquidos e respingos

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
E quando a tecnologia e a moda se unem para resolver questões que assolam os mais desastrados, como derramar líquidos nas roupas? A Dogville se apropriou de tal invenção (maravilhosa, diga-se de passagem) e já oferta alguns produtos.
A marca cearense lançou em novembro a camisa Water Resistent, da linha Tech Dual. A tecnologia inclui um tratamento que repele líquidos e respingos e deixa o tecido seco com o caimento do jeitinho que tava antes daquele leve imprevisto. E, claro, com conforto.
A peça traz corte social e modelagem clássica, então é elegante e prática. Ainda oferece respirabilidade, conforto e resistência.
Conversei rapidinho com William Marques, sócio-diretor criativo da Dogville, sobre esse e outros produtos da marca, confira abaixo:
O POVO - A tecnologia foi desenvolvida pela própria Dogville? Se não, é exclusiva da marca no Ceará?
William Marques - A tecnologia não foi desenvolvida internamente, mas é exclusiva da Dogville no Ceará. Até o momento, nenhuma outra marca cearense trabalha com esse tipo de tecido water resistant, o que reforça o caráter inovador da coleção e o compromisso da marca em trazer novidades ao público local.
OP - Quais são os cuidados ideais para lavar e manter a peça?
William - Recomenda-se lavar a camisa do avesso, à mão ou na máquina, utilizando água fria ou morna. É importante ter cautela na centrifugação e evitar o uso de amaciante ou alvejante, para preservar a tecnologia do tecido. A secagem deve ser feita à sombra, garantindo maior durabilidade e mantendo as propriedades do material.
OP - Qual a diferença de preço para o consumidor final?
William -A peça tem valor um pouco mais elevado em relação às camisas confeccionadas com tecidos convencionais, devido à tecnologia aplicada. No entanto, a diferença não é significativa, o preço se mantém acessível dentro da proposta de oferecer inovação com ótimo custo-benefício.
OP - Além das camisas, quais outros produtos da marca contam com tecidos tecnológicos?
William - A Dogville investe em tecidos tecnológicos em t-shirts, polos e shorts, com propriedades como resistência a amassados, ausência de bolinhas (pilling), conforto térmico e alta respirabilidade.