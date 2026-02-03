Moda e etarismo: estilo tem prazo de validade? Veja análise

Foto: SF/Divulgação Diana de Moraes é psicóloga e empresária. Para ela, se vestir é uma forma de expressão e seus looks são montados organicamente. Os tênis estão entre os itens favoritos

Quando Diana entra em um ambiente, é difícil não observá-la e admirá-la. A primeira vez que a vi, pensei: "(insira aqui um palavrão), que mulher estilosa!". Diana de Moraes não revela a idade - eu juro por Glória Maria que eu tentei. Mas fui rebatida com um: "Idade cola e vira justamente isso do que pode e não pode. Deixe subentendido, pois afinal sua matéria trata de etarismo. Enigma às vezes é bom". Respondi com um "kkkkk" e dei meu caso por encerrado.

Para a psicóloga e empresária, se vestir significa um bom entendimento consigo. Sem planejamento, diz que o look escolhido depende de como gostaria de articular o corpo e os pensamentos através do invólucro naquele dia e momento.

O uso das roupas como forma de expressão é algo orgânico para ela. Tanto que nem lembra de um momento de "mudança de chave". "Detestava, quando criança, as roupas que minha mãe decidia que eu vestisse (e quem não?)", declara. Já na adolescência, trazia elementos que proporcionavam acolhimento quando recorria a peças de roupa comuns a todos. "Acho que era uma forma de me subjetivar", reflete.

Se a passagem do tempo traz também maturidade e "jogo de cintura", Diana diz com tranquilidade o que faz para driblar as convenções sociais e seus impedimentos para se vestir exatamente como deseja: "O que tento fazer é não me trair totalmente nesse movimento fazendo uma boa costura entre mim, o que gosto e o que convém".

Os sapatos estão ligados às suas escolhas e, na lista de itens favoritos, os tênis lideram o ranking. Eles integram a imagem que ela constrói e que, sem falsa modéstia, a permite se considerar uma mulher estilosa, mas que destaca que o vestir está acompanhado de um estilo, o seu. "Ademais, cabe a cada um o seu sentir-se bem. Sou contra universalizar conceitos, ditar o que está ou não na moda, acho isso cafona demais", diz.

Para quem já reproduziu ou definiu uma classificação etária de qualquer roupa ou acessório, a empresária vai na contramão e mantem-se elegante quando afirma só ter pensado no rótulo de "idade apropriada" após se deparar com discussões acerca do tema. "Para mim, entra na mesma categoria impositiva do que um gordo ou um baixo devem usar. Não era mais sequer para estarmos nessa".

E conclui: "Acho ultrapassado, uma vez que moda, como a arte, é polissêmica, podendo carregar consigo vários sentidos de si, e não esvaziá-los atribuindo tal decisão à idade ou alguma outra categoria". (Larissa Viegas)





As vozes (e os looks) da experiência

Silvania de Deus

@ateliesilvaniadedeus

Quando estava em busca de personagens para essa pauta, Sil foi o nome que todos sugeriram. Não à toa. A musa alencarina é uma das precursoras da moda cearense e sinônimo de estilo. Além de fazer evento como ninguém!

Margret Chola

@legendary_glamma

Quando criança, Margret, gostava de se vestir. O tempo passou e o que ficou foi sua paixão por pulseiras e pérolas. Para nossa sorte, a neta Diana Kaumba, stylist, resgatou essa paixão. Hoje, é impossível não se encantar com seus looks.

Mark Bryan

@markbryan911

Na próprio bio, ele se descreve como um homem heterossexual, fã de porsche que ama calçar saltos e saias, diariamente. Aos 66 anos, posa de meia-calça, saia, regata e uma cervejinha na mão.