Onde encontrar

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.

Larissa Viegas arte e cultura

Serviço
Estação Fashion

 

  • Onde: rua General Sampaio, 556 - Centro
  • Quando: segunda a sábado, das 7h às 16 horas
  • Mais infos: @estacaofashionoficial

 

 

Casarão Elabore

  • Onde: rua Marcos Macêdo, 827 - Aldeota
  • Quando: terça a sexta-feira, das 10h às 19 horas; sábado, das 9h às 18 horas; domingo, das 9h às 15 horas
  • Mais infos: @elaborecs

 

Nayane Lingerie

  • Onde: rua Francisco Glicério, 290 - Maraponga
  • Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas; sábado, das 9h às 13 horas
  • Mais infos: @usenayane

 

