Logo O POVO+
Prêmio RioMar Muilher homenageia diretora da Meio Tom, Manuela Melo
Comentar
Foto de Larissa Viegas
clique para exibir bio do colunista

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.

Larissa Viegas arte e cultura

Prêmio RioMar Muilher homenageia diretora da Meio Tom, Manuela Melo

Marca cearense de beachwear completa 40 anos em 2026. Contemplada faz parte da segunda geração da empresa
Tipo Notícia
Comentar
Manuela Melo, diretora criativa e de marketing da Meio Tom, é homenageada na 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher (Foto: Elena Hilário / Divulgação)
Foto: Elena Hilário / Divulgação Manuela Melo, diretora criativa e de marketing da Meio Tom, é homenageada na 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher

A 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher homenageia, em 2026, Manuela Melo, diretora criativa e de marketing da cearense Meio Tom. O reconhecimento acontece no ano em que a marca comemora 40 anos de existência.

Manuela integra a segunda geração do negócio, que faz parte do seu desenvolvimento pessoal e profissional - foi dentro da fábrica que a empresária de 42 anos cresceu, de olho nos processos e mantendo a moda sempre presente no seu dia a dia.

A categoria moda é contemplada desde a primeira edição, tendo como premiadas: Lia Thomaz (2015), Almerinda Maia (2016), Maria Lúcia Negrão (2017), Ethel Whitehurst (2018), Denise Sahd (2019), Celina Hissa -Design bolsas (2020), Almira Gomes (2023), Silvania Meire de Deus Costantini (2024) e Jaqueline Queiroz de Araujo (2025).

A solenidade será realizada no dia 4 de março, às 19 horas, no Teatro RioMar Fortaleza. Em 10 anos de premiação, 100 mulheres foram reconhecidas por suas respectivas atuações. 

Leia mais

Confira quem são as homenageadas desta edição:

Educação: Nildes Alencar Lima
Arquitetura e Design: Regina Catunda
Economia e Negócios: Noélia Fontenelle
Gestão Pública: Helena Barbosa
Moda: Manuela Melo
Comunicação: Dina Sampaio
Trabalho Social: Natália Tatanka
Saúde: Paola Tôrres
Arte e Cultura: Mestre Raimundinha
Justiça e Cidadania: Mitchelle Benevides Meira

 

Foto do Larissa Viegas

Um espaço para novas vozes, referências e profissionais da Moda. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?