Prêmio RioMar Muilher homenageia diretora da Meio Tom, Manuela Melo

A 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher homenageia, em 2026, Manuela Melo, diretora criativa e de marketing da cearense Meio Tom. O reconhecimento acontece no ano em que a marca comemora 40 anos de existência.
Manuela integra a segunda geração do negócio, que faz parte do seu desenvolvimento pessoal e profissional - foi dentro da fábrica que a empresária de 42 anos cresceu, de olho nos processos e mantendo a moda sempre presente no seu dia a dia.
A categoria moda é contemplada desde a primeira edição, tendo como premiadas: Lia Thomaz (2015), Almerinda Maia (2016), Maria Lúcia Negrão (2017), Ethel Whitehurst (2018), Denise Sahd (2019), Celina Hissa -Design bolsas (2020), Almira Gomes (2023), Silvania Meire de Deus Costantini (2024) e Jaqueline Queiroz de Araujo (2025).
A solenidade será realizada no dia 4 de março, às 19 horas, no Teatro RioMar Fortaleza. Em 10 anos de premiação, 100 mulheres foram reconhecidas por suas respectivas atuações.
Educação: Nildes Alencar Lima Arquitetura e Design: Regina Catunda Economia e Negócios: Noélia Fontenelle Gestão Pública: Helena Barbosa Moda: Manuela Melo Comunicação: Dina Sampaio Trabalho Social: Natália Tatanka Saúde: Paola Tôrres Arte e Cultura: Mestre Raimundinha Justiça e Cidadania: Mitchelle Benevides Meira
