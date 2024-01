Discutir e vislumbrar soluções para o Centro de Fortaleza é pratica antiga. Mas poucas das soluções tem sido eficazes ou mesmo executadas, em visto a dificuldade de recursos públicos para tal, que concorrem também com muitas demandas de infras urbanas consequentes do espraiamento.

Existe também uma miopia geral sobre as problemáticas do centro. Que não se trata de reduzir moradores de rua, embutir fios da rede ou sustentar prédios tombados com a instalação de órgão públicos. São ações apenas paliativas e algumas de curtíssimo efeito como "expulsar" pessoas em situação de rua... já outras exigem uma operação de altíssimo custo do poder público, que sozinho, infelizmente não pode resolver.

Trata-se de entender e reproduzir o único cenário que garante a vivacidade de um lugar: diversidade de usos (equilibrando comércios, serviços e moradias) espaços públicos de qualidade, mobilidade e diversificação de públicos: renda, idade, trabalhadores, moradores, turistas, etc. É o "casadinho" que nunca deu errado em lugar nenhum, que já foi perfeitamente descrito e dado o teor exato nos escritos de Janes Jacobs.

É preciso sim ter uma infra que sustente as ações e essas devem ser garantidas pelo poder público, de fato. Mas é preciso também criar cenários atrativos para o mercado imobiliário e para os empreendedores. Isso não entra em nenhum conflito com o comércio tradicional ou com a preservação do patrimônio histórico do centro. Muito pelo contrário. Atrair negócios inovadores que destoam do tradicional, chegam mais com força de cooperação do que de competitividade. Assim como a preservação dos edifícios do centro podem ser garantidos com o retrofit das suas estruturas, aptas a receber habitação de excelente qualidade, com fachadas ativas e mantendo toda sua arquitetura original.

Nosso centro de Fortaleza é o bairro com o maior potencial de se (re) tornar um espaço urbano de alta qualidade. Pois já conta com a maior concentração de parques e praças por habitante, de equipamentos culturais, serviços públicos e ainda com acesso fácil ao mar e sertão. E sei também que o centro é um afeto imensurável da população fortalezense. Então o que nos falta é superar essa crença de que só novos centros urbanos ( muitas vezes artificiais, diga-se de passagem), podem atingir a primazia de qualidade urbana. n