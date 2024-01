O DILEMA DA PÁGINA EM BRANCO

Foto: @pauldelcampo Pablo Del Campo

“Uma página em branco sabe distinguir os diretores de arte dos grandes diretores de arte", costuma dizer o baiano Sérgio Gordilho, líder criativo da Africa Creative, uma das maiores agências de publicidade do Brasil. As páginas em branco dos publicitários também já foram tema de livro. Em 2017, o multipremiado criativo argentino Pablo del Campo decidiu escrever “El drama de la página en Blanco”, obra em que resume insights e estímulos criativos para ideias ganhadoras como ele mesmo define o livro. Pablo é um gênio da criatividade. Tem na sua bagagem muitos leões em Cannes. Resolveu praticamente todos os dilemas da página em branco da sua carreira.

No seu livro ele se pergunta: a criatividade é realmente um dom? É algo exclusivo de gênios como Picasso, Steve Jobs ou Nizan Guanaes? Ou todos nós podemos ser Walt Disney e não percebemos? É possível encontrar a criatividade? Sabemos como buscá-la dentro de nós? A página em branco para um publicitário, para um jornalista, para qualquer pessoa que ouse criar é praticamente uma metáfora da nossa própria existência. Mas ao mesmo tempo em que amedronta também ressignifica o conceito de liberdade, na melhor acepção deste termo, tão mal definido e interpretado nos dias de hoje. Uma página em branco são infinitas possibilidades de tentar, errar e de, finalmente, acertar. (Texto: Daniel Oiticica)

Nova identidade

A Capuchino Press lançou sua campanha institucional com uma nova identidade visual desenvolvida pela Being. Com o claim Multiplicando conexões, construindo reputações a empresa de comunicação vem aprimorando sua oferta de serviços com investimentos em recursos humanos e pesquisas de mercado. "Multiplicar conexões é ver amplamente como o mercado e a comunicação fluem", afirma o diretor de Arte da Being, Eudes Nogueira.

Foto: Divulgação Nova Identidade, Capuchino Press.

Foto: Rogerio Lima Renata Benevides e Karla Rodrigues

“Dentro dessa essência, foi construído um KV com caráter mais abstrato. No layout, a tipografia traz dinamismo, modernidade e solidez, características essenciais para a marca, que tem como propósito a construção de reputações. As demais cores, além da referência característica do amarelo já trabalhada pela Capuchino, representam a sua capacidade de contagiar outros espaços, o mercado e impactar empresas”, compartilha o diretor de arte da Being, Eudes Nogueira, sobre o processo criativo.

Reconhecida pelo seu compromisso com a autenticidade e estratégias de comunicação eficazes que unem pessoas, ideias e oportunidades de forma integrada, a Capuchino Press considera a inovação um dos seus principais pilares.

“Acreditamos que a verdadeira conexão não reside apenas no estabelecimento de vínculos entre indivíduos, mas também na promoção de relacionamentos significativos entre marcas. Na Capuchino Press, entendemos que construir reputações genuínas requer observação aguçada e compreensão de como a comunicação flui dentro dos mercados. Nossa marca renovada representa nosso compromisso de estar na vanguarda deste cenário em constante evolução”, pontuam as sócias-diretoras Renata Benevides e Karla Rodrigues.

Digitalizando

O Banco do Nordeste acelera sua transformação digital com a ajuda do CESAR, Centro de Inovação e Educação focado no desenvolvimento de tecnologias como real digital, IA, 5G, Big Data e armazenamento na nuvem. Mais de 25 projetos do BNB serão beneficiados com esta parceria, envolvendo as equipes de designers, UX, engenheiros de software e gerentes de projetos.

“Estamos comprometidos em criar soluções inovadoras que atendem às necessidades específicas dos nossos clientes, impulsionando o desenvolvimento econômico e proporcionando uma experiência bancária mais avançada e acessível para todos”, afirma Paulo Câmara, presidente do BNB.

Babyboomers tecnológicos

Os babyboomers cearenses, parcela da população de 59 anos ou mais, estão cada vez mais familiarizados com as transações via PIX e cartão de crédito. A conclusão é de um estudo realizado pelo Itaú Unibanco, que constatou que de 2022 a 2023 houve um aumento de 44% dos gastos dos babyboomers nestas duas modalidades de pagamento.

O ticket médio (valor médio de compra) também aumentou e chegou a R$ 209, o segundo maior entre todas as faixas etárias analisadas. Considerando todas as gerações, segundo o Itaú Unibanco, os babyboomers representam 17,9% de todos os valores transacionados e 17,8% do número de compras. Entre os babyboomers, as mulheres representam 53% do valor gasto e os homens, 47%.

De Kombi por aí

O Boticário está celebrando o verão com o pé nas estradas do Nordeste. Ou melhor, com uma Kombi personalizada que passará por 11 praias de sete estados da região para oferecer serviços e experimentação de produtos. A campanha começou no dia 11 de janeiro e termina no dia 4 de fevereiro. Na rota cearense da expedição estão Canoa Quebrada e Fortaleza.

"Com nossa Kombi, queremos fortalecer a relação com o público, gerando experiências diferenciadas que fiquem em suas memórias, além de oferecer produtos e serviços que são a cara do verão, incluindo a nossa linha de proteção solar, produtos para cuidados com cabelo e pele. Para nós é essencial considerar as diferentes formas de aproveitar a estação em cada cantinho do Brasil”, afirma a diretora de Marketing Regional do Boticário, Jacqueline Tobaru. “Nossa experiência será gratuita e com a participação de microempreendedores locais, reforçando a regionalização e a economia por onde passarmos com nossas ações”, completa.

Foto: Divulgação Kombi ENTITY_sharp_ENTITYBOTIFAZVERÃO

Foto: Divulgação Espaço Verão O Boticário

Shopping solidário

O Shopping Parangaba acaba de lançar mais uma edição da campanha solidária de Volta às Aulas, em parceria com o Instituto da Criança. O objetivo é levar material escolar para quem precisa por meio de doações. Desde segunda-feira até o dia 9 de fevereiro, está aberto no shopping o ponto de coleta em benefício da Associação Grupo de Apoio às Comunidades Carentes (AGACC).

A ação visa mobilizar visitantes e colaboradores para doarem materiais escolares a crianças em situação de vulnerabilidade social. O superintendente do Shopping, Felipe Bahiana, destaca o compromisso propositivo do empreendimento e a oportunidade de enriquecer ainda mais seus programas sociais. “A campanha visa suprir necessidades educacionais e, é claro, proporcionar alegria a crianças que, muitas vezes, encontram dificuldades para terem suas necessidades básicas atendidas”, destaca. A campanha reforça o compromisso do Shopping em contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais e inspirar ações solidárias em todo o país. A mobilização dos clientes e colaboradores é essencial para o sucesso da iniciativa, que visa fazer a diferença na vida das crianças atendidas, promovendo educação e esperança para um futuro melhor.

Foto: Divulgação Card da Campanha Volta às aulas