Um museu para chamar de nosso

A memória da propaganda cearense pode desaparecer. Ano após ano, a produção publicitária está entulhada em computadores sucateados, velhos HDs, fitas de VHS, disquetes rígidos, fitas cassetes e outras ferramentas da antiguidade. Todo este acervo, em sua imensa maioria, desapareceu ou está amordaçado em arquivos mortos. Isso acontece pelo motivo de esse tipo de material ser essencialmente "particular", doméstico. Não existe uma instituição que se dedique à guarda e manuseio deste conteúdo. O equipamento mais apropriado, tecnicamente e legitimamente, é o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque. Eu já fiz provocações ao Silas de Paula, diretor do MIS e ao Tiago Santana, diretor do Instituto Mirante, instituição gestora do espaço. Os dois, prontamente, concordaram com a tarefa. A missão do MIS é ser o espaço de conservação, registro e pesquisa da propaganda cearense.

Para levantarmos essa bandeira temos O POVO e esta coluna Layout, que este ano celebra 50 anos de existência. Uma efeméride que pede retrovisores e faróis de milha sobre o assunto.

Termos as obras dos grandes publicitários, campanhas inesquecíveis, marcas que tatuaram a memória do mercado, agências lendárias e outros tesouros, o que por si só já justifica propor este coletivo. Para isso, convocamos as entidades representativas: Sinapro e Abap, veículos, agências e os que possuem acervos particulares, para juntos recuperarmos a história do mercado cearense e, por que não, a nossa própria história profissional.

Na telinha

A nova versão em lata da Cajuína São Geraldo ganhou campanha na TV. O comercial de 15 segundos, criado em parceria com a Acesso Estratégia Criativa, mostra todos os ambientes de consumo em que o produto não era comercializado antes da sua versão em lata, como shoppings, estádios e restaurantes premium. O investimento total com a nova embalagem é de R$4 milhões.

A empresa projeta envasar inicialmente 140 mil pacotes por mês. Segundo o gerente de marketing da São Geraldo, Tiago Caldas, com a embalagem em lata, a indústria poderá atender outros pontos de vendas como restaurantes de público AB, shoppings, aeroportos, eventos e outros pontos de venda que não comercializavam o produto por não ter uma embalagem adequada.

"Também nos dará a possibilidade de atender mercados mais distantes, algo que não conseguimos fazer com a embalagem retornável devido à logística reversa, e com a PET devido a questões de perda de CO2 no produto", pontua.

Foto: Divulgação Captura de tela do comercial

Anteriormente, entre 2013 e 2015, a Cajuína São Geraldo já esteve com uma embalagem em lata. Porém, conforme Tiago, o envase era realizado em São Paulo por uma empresa terceirizada, o que deixava o custo do produto inviável. "Desta vez, a lata será envasada dentro da nossa fábrica com maquinário próprio. Além de conservar melhor o gás do refrigerante e possibilitar uma logística mais distante, o alumínio é totalmente reciclável, contribuindo bastante para o meio ambiente", ressalta Tiago.

Além da TV, a campanha está sendo divulgada através de redes sociais e mídias de DOOH em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Com uma história de mais de 45 anos no mercado, a Cajuína São Geraldo atua em todos os estados do Nordeste. Tornou-se referência cultural da região do Cariri, Sul do Ceará, sendo um local turístico que recebe visitantes e romeiros de todo o país.

A empresa, que leva o nome de um santo italiano, teve origem na década de 50, a partir de uma pequena fábrica de bebidas no centro de Juazeiro do Norte, e hoje, se consolidou em um parque industrial com extensão de mais de 33 mil metros quadrados e emprega cerca de 700 pessoas direta e indiretamente.

Para conferir o comercial da marca acesse aqui.

3 em 1

Para comemorar seus 20 anos de mercado, o grupo Vignoli lançou uma nova identidade visual. O trabalho, realizado pela Cluster, define o perfil organizacional do grupo. A holding Vignoli e seus quatro empreendimentos: Restaurante Vignoli; Vignoli Cucina, com cardápio e atendimento ágil e prático; Natural Leve, com comidas leves e saudáveis e Viggi, exclusivo para delivery.

"Estamos chegando aos 20 anos fortes e crescendo. A marca do Grupo Vignoli é uma evolução natural, que durante esse tempo veio se profissionalizando, primando muito pela gestão e pelos processos de forma correta. Somos uma família, e é esse valor que queremos transparecer através da nossa comunicação", afirma Júlio Bezerra, CEO do Grupo Vignoli.



Rodrigo Vieira, diretor criativo da Cluster, comenta que a inspiração para a criação veio de uma imersão realizada com funcionários, diretores e stakeholders das marcas. "Percebemos uma conexão muito forte entre todos da equipe e um espírito coletivo único. Isso se traduziu em um logotipo em que as letras apresentam ligações e formam um conjunto, sem perder a característica única de cada uma. Acreditamos que seja uma boa metáfora sobre o jeito de ser do Grupo Vignoli", relata Rodrigo.

O gerente de marketing do grupo Vignoli, Gray Sampaio, explica que a inspiração para para a criação do conceito da inédita marca do grupo foi a tradição italiana, mas com um pé na modernidade e constante crescimento. "Queríamos compartilhar os valores das nossas quatro marcas, beber da fonte da própria Vignoli e dos costumes da Itália. Família unida, que sonha alto e coloca a mão na massa", afirma.

Com presença em várias capitais do nordeste, como Fortaleza, João Pessoa, São Luís e Teresina, o grupo Vignoli está ampliando suas operações em 2024, com novas lojas, empregos e investimentos. Atualmente possui 17 unidades no Brasil, empregando cerca de 350 funcionários diretos.

abrir (Foto: Divulgação )Logo da marca Natual Leve (Foto: Divulgação )Marcas do Grupo Vignoli (Foto: Divulgação )Logo do Grupo Vignoli (Foto: Divulgação )Logo do Grupo Vignoli

Pura gostosura

Nesta época do ano, que a gente nunca sabe se é verão ou se é inverno, a Bando Propaganda encontrou o insight para a campanha da Frosty na estação mais imprevisível do Nordeste. "Faça sol ou faça chuva, Frosty é pura gostosura" e suas variações "No sereno ou na quentura, Frosty é pura gostosura" e "Em qualquer temperatura, Frosty é pura gostosura" viraram o lema em mídias digitais, painéis de LED, rádio e PDV.

As peças trazem em primeiro plano as embalagens e a textura de picolés, sorvetes e outras gostosuras. “Nossa estratégia foi subverter a incerteza do clima para dizer que o verão no Nordeste e o appetite appeal da Frosty estão always on”, explica Giácomo Brayner. “O conceito pega carona na expressão popular ‘faça chuva, faça sol’ no sentido de ‘aconteça o que acontecer’. A gente apenas inverteu os termos para valorizar o ritmo e a métrica”, conclui o CCO da Bando.

Foto: Divulgação Nova campanha gráfica da Frosty.

A cor do prêmio

O Prêmio RioMar Mulher escolheu a Apricot Crush como a cor que dá o tom a sua comunicação visual em 2024. Eleita como a queridinha do ano pela Pantone e e WGSN (Worth Global Style Network, a Apricot Crush dará o tom à campanha realizada pela Advance. O Prêmio RioMar Mulher acontece no dia 13 de março, homenageando Luma Nogueira Andrade, primeira Doutora travesti do Brasil, Dodora Guimarães, presidenta do Instituto Sérvulo Esmeraldo, e Renata Paula Santiago, diretora Administrativa Financeira da BSPAR Inc.

Foto: Divulgação Campanha de divulgação Prêmio RioMar Mulher

Foto: Divulgação Campanha de divulgação Prêmio RioMar Mulher

Em busca de novos talentos

Estão abertas até o dia 14 de fevereiro as inscrições para a nova turma do curso Novos Talentos da Fundação Demócrito Rocha, em parceria com O POVO. O programa é uma excelente oportunidade para quem quer aprender na prática o ofício jornalístico. Capacita estudantes da área com aulas práticas e teóricas, além de ser o principal canal de entrada no Grupo O POVO.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online pela página oficial do programa aqui.

Para se candidatar a uma das vagas do curso, o estudante deve estar cursando a partir do 4º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. No site estão todas as informações referentes ao curso e às provas de seleção (Redação, Língua Portuguesa e Atualidades). Confira abaixo o calendário da seleção.

Os aprovados finais terão aulas práticas nas editorias do jornal impresso, portal, O POVO+, mídias sociais, O POVO Lab e na rádio O POVO CBN. Nessa etapa, os alunos acompanham o trabalho dos repórteres, participam de reuniões de pauta, cobrem acontecimentos e escrevem textos. As tarefas são orientadas pelos editores.

O curso, coordenado pelo jornalista Plínio Bortolotti, tem a duração de três meses e oferece aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas por Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. Os estudantes também terão as aulas “SEO no Jornalismo”, com Thadeu Braga, “Novas Tendências do Jornalismo”, com Ana Naddaf e “As redes sociais e o trabalho do jornalista”, com Glenna Cherice.

No período do treinamento, o estudante terá acesso à assinatura digital do O POVO, além de certificado pela FDR e pelo O POVO de acordo com uma frequência mínima e nota de avaliação.

SERVIÇO

Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo

Inscrições até o meio-dia de 14 de fevereiro de 2024.

Inscrição pelo site: https://fdr.org.br/novostalentos/

Mais informações: novostalentos@fdr.org.br

Calendário 2024.1

- Inscrições: até 14 de fevereiro

- Prova escrita de Português e Atualidades (on-line): 19 de fevereiro

- 2ª etapa – Prova escrita de Redação (presencial): 22 de fevereiro

- Ciclo de Palestras: de 15 a 19 de abril

- Curso com os 8 selecionados finais: de 26 de abril a 26 de julho