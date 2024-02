O cliente não compra criação, compra solução criativa

Foto: Divulgação Livro Mais Vale o Que Se Aprende Que o Que Te Ensinam por Alex Periscinoto

A frase que estampa o título não é minha, é de um dos maiores publicitários brasileiros, Alex Periscinoto, o "P" da Almap, descrita em seu livro "Mais vale o que se aprende que o que te ensinam", da Editora Best Seller. Percebam bem que não se trata de uma sacada (palavra datada, muito usada no século passado). O aforismo do mestre Alex é filosoficamente o cálice sagrado da publicidade, afinal era (e ainda é) secular a discussão da atividade publicitária ser ou não ser arte. Periscinoto decifrou o enigma: Publicidade e (ou) propaganda, não é arte em si, e sim a arte que soluciona algum problema. Não é uma atividade baseada num processo criativo individual, intuitivo, interno, introspectivo. Trata-se de uma tradução, de um cenário, em que a criatividade está a serviço de um objetivo ou de uma solução desejada no briefing.

Definitivamente diretores de arte não são artistas plásticos e redatores não são escritores, pelo menos nos sentidos livres das expressões. Existem grandes poetas, músicos, pintores e ilustradores que habitam as agências, anúncios que merecem estar no Louvre, jingles que são clássicos inesquecíveis, mas no momento que se dedicam ao ofício de parir anúncios, marcas, conceitos e campanhas vestem, sim, o manto sagrado do time de David Ogilvy, Assis Santos, Francesc Petit, Tarcísio Tavares, Ridley Scott, Gilmar de Carvalho, Dudu Brígido e, é claro, do meu ex-patrão, Alex Periscinoto.

Novo japa na praça

A agência Being lançou o conceito, a identidade visual e a campanha de lançamento do mais novo restaurante do Grupo OE, o Yoto Cozinha Nikkei. Segundo a agência, o novo empreendimento carrega o toque contemporâneo da culinária japonesa. Toda a identidade visual do projeto, como branding, escolha da paleta de cores e até a tipografia do logotipo, foram pensadas para expressar a modernidade aliada à tradição que compõem o DNA do novo empreendimento.

"O Yoto vai criar novas experiências sensoriais, seja através do ponto de venda (PDV), passando pelo cardápio exclusivo e atendimento diferenciado ao cliente. A culinária da casa, os pratos desenvolvidos e a apresentação dos mesmos são os grandes diferenciais da casa no mercado", afirma Elias Hissa, sócio-diretor da Being.

O projeto conta com o atendimento de Melissa Quezado, direção criativa e de arte de Matheus Neres.



Persona grata

Em uma era de audiências fragmentadas e competição acirrada, agências de comunicação estão fortalecendo o chamado Branding de Dirigentes. Na Reimagine Comunicação, o trabalho de posicionamento da persona, ou seja dos dirigentes das empresas, entrou para o portfólio de serviços com grande impacto nas operações comerciais dos seus clientes.

Carol Mello, sócia diretora da agência Reimagine Comunicação afirma: "Na Reimagine Comunicação, acreditamos que o branding dos dirigentes é uma peça-chave na construção de marcas sólidas e impactantes. Ao trabalhar de perto com os líderes das empresas, conseguimos humanizar suas histórias, valores e visões, criando conexões autênticas com o público. Esse olhar amplo não só fortalece a imagem da empresa, mas também eleva a marca a um patamar de relevância e diferenciação no mercado. É a união entre a essência dos dirigentes e a estratégia de branding que impulsiona o sucesso e a valorização das marcas que temos a honra de representar".

Segundo a agência, essas são as premissas da importância do Branding de Dirigentes:

Importância do Posicionamento da Persona

O posicionamento da persona, ou seja, dos dirigentes, é fundamental para humanizar a marca e estabelecer conexões emocionais com o público-alvo. A identificação dos consumidores com os líderes de uma empresa pode fortalecer a confiança e levar a uma maior fidelização.

Impacto Comercial:

O branding dos dirigentes pode ter um impacto significativo nas operações comerciais de uma empresa. Dirigentes bem posicionados e reconhecidos podem atrair investidores, parceiros estratégicos e até mesmo influenciar as decisões de compra dos consumidores.

Valorização da Marca:

Ao associar os valores e a imagem dos dirigentes à marca da empresa, as agências de publicidade contribuem para a valorização da marca como um todo. Isso pode resultar em uma percepção mais positiva por parte do público, diferenciando a empresa de seus concorrentes e agregando valor ao seu portfólio.

Bem realizado, o Branding de Dirigentes promove:

1. Transparência e Credibilidade: Dirigentes autênticos e transparentes transmitem confiança, o que é essencial para construir uma marca sólida.



2. Inovação e Liderança: Dirigentes inovadores e visionários podem posicionar a empresa como referência em seu setor, estimulando a diferenciação e o reconhecimento da marca.

3. Responsabilidade Social: O engajamento dos dirigentes em causas sociais e ambientais pode fortalecer a imagem da empresa como uma organização comprometida com o bem-estar da sociedade.

Ao trabalhar o branding dos dirigentes, as agências de publicidade não apenas fortalecem a imagem da empresa, mas também constroem conexões emocionais duradouras com o público, impulsionando o sucesso comercial e a valorização da marca em um mercado competitivo e em constante evolução.

Nova assessoria



A Engaja Comunicação tem novo cliente. A partir de agora, a agência passa a atender e integrar o time de comunicação e marketing da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Ceará, a Fecomércio CE, na área de assessoria de imprensa. A Fecomércio CE é uma entidade sindical patronal que reúne 34 sindicatos do comércio, representando mais de 150 mil empresas atacadistas e varejistas.

Responsáveis pelo atendimento da Engaja. Cristina Brito, Luciana Castro, Gabriela Santiago

A Engaja atuará em parceria diária com o time de comunicação da Fecomércio para elevar ainda mais a reputação da entidade na mídia. Estarão diretamente envolvidas nesse desafio as jornalistas Luciana Castro, Paola Vasconcelos, Gabriela Santiago e Cristina Brito, além da diretoria da empresa.



“Estamos focados em desempenhar um bom trabalho para a Fecomércio. Temos expertise atendendo entidades, são cerca de 20, como outra federação, a Fiec. Vamos juntos com o time da Fecomércio buscar histórias inspiradoras e dados relevantes para mostrar o quão pujante é o segmento no Ceará", comenta a head de planejamento e projeto da Engaja, Luciana Castro.



A Engaja Comunicação fecha o primeiro mês de 2024 com uma carteira de mais de 110 clientes e uma equipe com 63 profissionais.



Do lado esquerdo do peito

A UFC faz 70 anos em 2024. Muitas ações acontecerão durante o ano e toda a comunidade universitária está envolvida, mais que isso, todos os segmentos sociais do Estado abraçarão a universidade de todos os cearenses. Uma prova disso é a escolha do Paraninfo dos 70 anos, ninguém menos que um ex-aluno da casa, o Ministro da Educação Camilo Santana. Uma escolha que dá o tom da celebração

De portas abertas

A influenciadora cearense Mila Costa, conhecida no Instagram como "No Caso Mila", protagoniza a nova campanha do Senac Ceará para a divulgação de seus cursos técnicos. Criada pela EBM Quintto, as peças informam que as matrículas estão abertas gratuitamente no site do Senac. Os cursos técnicos abrangem diversas áreas, como Saúde, Administração, Estética, entre outras.

Foto: EBM Quintto Nova campanha de divulgação Senac Ceará

O Senac Ceará conta com cursos técnicos e profissionalizantes em suas unidades em Aquiraz, Crato, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Cedro, Juazeiro do Norte, Maranguape, Quixadá e Sobral.

Aqui, mais informações sobre os cursos do Senac.