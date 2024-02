Carnavalescos do marketing

Foto: Divulgação/Adobestock Caldeirão de magia

É muito comum hoje alguém se apresentar como marqueteiro. Eu sempre achei essa expressão algo bem pejorativo, algo como feiticeiro ou mesmo matreiro. Além das pobres rimas, se apresentar como detentor de poções mágicas ou poderes sobrenaturais não faz de um "marqueteiro" um bom profissional de marketing. Esta bendita alcunha se reproduz rapidamente em períodos eleitorais. Cada campanha possui o seu, da mesma forma que as escolas de samba têm os seus carnavalescos. Um enredo com alas de candidatos fantasiados e seus sambas recheados de clichês, como se fossem velhos jingles repaginados.

Mas, afinal, que nome daríamos para substituir o indefectível "marqueteiro"? Sinceramente, não sei, mas certamente algo que pudesse traduzir o conhecimento técnico essencial para a função. Talvez o título em si seja o menor dos problemas. O X da questão é que marketing não é uma pirâmide de trocadilhos ou efeitos visuais e pirotécnicos. Marketing é, antes de tudo, o conhecimento transversal que navega pela psicologia, pela economia e pela sociologia. O marketing utiliza insumos da literatura, da música, do cinema, das artes visuais. O bom profissional de marketing é um tradutor da linguagem e dos desejos das pessoas nas calçadas, praças e ruas. Em suma, muito mais do que caricaturas de gênios e suas gravatas coloridas.

De sol a sol

Prestes a completar 50 anos, a Assaí Atacadista, está dando uma renovada no visual com seu novo posicionamento "Para todos de sol a sol", lançado em 2023. A nova identidade, desenvolvida pela Troiano e StarMKT, durante 20 meses de trabalho, reforça o conceito do sol nascente, em cores quentes e uma tipografia mais moderna. A rede, presente em todo o Brasil, conta com 15 lojas no Ceará.

Foto: Divulgação Nova Logo Assaí.

De acordo com Marly Yamamoto, Diretora Executiva de Marketing e Gestão de Clientes da Companhia, a evolução da logo acompanha o crescimento que o Atacadista tem conquistado nas últimas décadas. ”Cada nascer de sol representa uma nova oportunidade. E este é também o significado do Assaí. São 50 anos de uma trajetória de crescimento, tanto em números quanto na vida dos brasileiros. Hoje, o Assaí está presente em 1 a cada 4 lares do país. Temos muito orgulho das nossas conquistas e entendemos que este era o momento certo, além de histórico, para modernizarmos a nossa marca”, analisa a executiva.

Entre 2011 e 2023, o Assaí passou de um parque de lojas com 59 unidades para 288 lojas em funcionamento em todo o Brasil, com um faturamento quase 20 vezes maior e um quadro com mais de 80 mil colaboradores. Além de se tornar o primeiro Cash&Carry puro listado na B3 e na NYSE, e uma Corporation – isto é, uma empresa de capital pulverizado, sem um controlador único.

“O novo logo representa o crescimento de uma marca que atua todos os dias, de sol a sol, para fazer parte do dia a dia de mais de 35 milhões de clientes que passam em nossas lojas mensalmente. Seguiremos ao lado das famílias e comerciantes de todo o Brasil, aprimorando o nosso jeito de fazer negócio para entregar nosso melhor resultado e buscando reforçar sempre o nosso propósito de contribuir com a prosperidade de todos”, complementa Yamamoto.

Com a cadência das cores quentes e a geometria das linhas, o novo logo projeta um sol mais evidente, vibrante e acolhedor. Este sol surge acima da palavra Assaí, combinada a uma tipografia forte, moderna e imponente que sustenta com equilíbrio o principal símbolo da marca. “Ao longo deste período, compreendemos que todas as composições que comunicam a marca Assaí precisam transmitir uma mensagem objetiva e transparente quanto ao nosso negócio, além de ser verdadeira com a realidade do nosso público e honesta com a nossa brasilidade”, explica Yamamoto.

Para construção do novo logo, um estudo completo da marca anterior foi realizado com o intuito de entender as suas fortalezas e aprimorá-las para o novo logotipo. A partir de um diagnóstico detalhado, a consultoria chegou a seis talentos do Assaí que foram contemplados em uma tradução do propósito da Companhia, que se transformaram em significados visuais:

O sol é para todos: Suas cores, agora mais definidas, representam em seu colorido a ideia de um lugar mais democrático e inclusivo; O brilho da simplicidade: O brilho formado por suas antigas ondas agora está mais simples, objetivo e sem interferências; De sol a sol: Ao destacar o sol, a marca mostra determinação e o orgulho que tem de ser um verdadeiro sol nascente; Sonhos iluminados: A nuance gradativa das cores quentes traz o calor e o brilho de uma luz solar que ilumina o olhar de quem vê; Energia que impulsiona: A tipografia se libertou ao adotar toda a energia que o módulo continha. E essa liberdade impulsionou o crescimento do nome Assaí, agora mais evidente e poderoso; Calor que acolhe: O sol ganhou o protagonismo da marca, está mais vivo, leve e confortável. Um desejo de ser um sol mais simples e próximo.

Foto: Divulgação Evolução da logomarca do Assaí Atacadista

“Chegamos a um novo logo que representa um sol simples, que enxerga o futuro e homenageia os 50 anos de história do Assaí, com uma tipografia confortável e mais presença”, afirma a executiva.



Número um

O aeroporto de Fortaleza foi eleito o melhor do Nordeste e o terceiro melhor do Brasil, entre os que movimentam de 5 a 10 milhões de passageiros/ano, no último trimestre de 2023. A Pesquisa de Satisfação do Passageiro, realizada desde 2013, pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, avalia quesitos como segurança, processo de check-in e disponibilidade de tomadas.

Letreiro da fachada do Aeroporto de Fortaleza (Foto: Divulgação Fraport Brasil)Fachada do Aeroporto de Fortaleza a noite (Foto: Divulgação Fraport Brasil)Embarque no Aeroporto de Fortaleza (Foto: Divulgação Fraport Brasil)Hall do Aeroporto de Fortaleza (Foto: Divulgação Fraport Brasil)Seguranças do Aeroporto de Fortaleza (Foto: Divulgação Fraport Brasil)Fachada do Aeroporto de Fortaleza

Administrado pela Fraport Brasil, o terminal, que se destaca como o principal portão de entrada no Estado, recebeu nota 4,37, ficando atrás apenas dos aeroportos de Confins (4,56) e Porto Alegre (4,53). Na região Nordeste, ele foi o mais bem avaliado, superando os aeroportos de Salvador (4,34) e Recife (4,16).

"Essa conquista reflete o compromisso da Fraport Brasil, administradora do aeroporto de Fortaleza, em oferecer uma melhoria contínua na experiência de viagem de alta qualidade e satisfatória para os passageiros, consolidando nossos aeroportos como referências em excelência no atendimento e infraestrutura. Nestes seis anos de atuação, a Fraport Brasil investiu R$ 1,6 bilhão em obras de infraestrutura, tecnologia e modernização no aeroporto de Fortaleza", comemorou a Fraport em um comunicado.

Acesse aqui o estudo completo.



O poder do feminino

A 8ª edição do Prêmio RioMar Mulher anunciou as suas 10 homenageadas para o evento do dia 13 de março. Elas representam setores como Educação, Comunicação e Cultura. Entre as homenageadas estão Lêda Maria e Dodora Guimarães, personalidades da comunicação e da cultura cearense, e também protagonistas da primeira temporada da série Memória O POVO, no ar no O POVO.

Promovido pelo Grupo JCPM e pelo RioMar Fortaleza, o evento destaca não apenas as conquistas individuais das homenageadas, mas sobretudo o impacto que suas atuações promovem na sociedade como um todo. Realizado sempre no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o evento de “coquetel e celebração de homenagens” esse ano ocorrerá no dia 13 de março, no Teatro RioMar Fortaleza, às 19h, com entrada exclusiva para convidados e a presença do presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça.

As homenageadas são: Adriana Forti (Saúde), Dodora Guimarães Esmeraldo (Arte & Cultura), Fernanda Cavalieri (Trabalho Social), Lêda Maria Souto (Comunicação), Luma Andrade (Educação), Márcia Cavalcante (Arquitetura & Design), Onélia Leite Santana (Gestão Pública), Renata Paula Santiago (Economia & Negócios), Rena Gomes Moura (Justiça & Cidadania) e Silvania Meire de Deus Costantini (Moda).

O troféu do 8º Prêmio RioMar Mulher entregue às homenageadas tem o design exclusivo assinado pelo artista cearense Igor Sabá. Ele atualiza elementos presentes na edição anterior, que traz como inspiração as formas femininas, utilizando entre os materiais a folha da carnaúba, típica do Ceará.

Assim como nos anos anteriores, o público também terá a oportunidade de conhecer e se inspirar nas histórias e trajetórias das agraciadas por meio da Exposição RioMar Mulher, que poderá ser visitada de 13 a 31 de março, no Piso L2 do RioMar Fortaleza, em frente à loja Zara.

O espaço projetado contará com fotos, assinadas por Igor de Melo, narrativas e vídeos de cada homenageada, produzidas pela Terravista 360. Além disso, também em alusão ao mês da mulher, o RioMar Fortaleza contará com um selfpoint interativo no mall, como forma de estimular a ideia de que a conquista de uma abre, de fato, caminhos para todas.

A premiação RioMar Mulher começou a ser realizada na cidade de Fortaleza no ano de 2015 e já reconheceu 71 importantes mulheres, entre elas: Izolda Cela, Cacique Pequena, Maria da Penha, Luciana Dummar, Ticiana Rolim, Mariana Lobo, Socorro França, Dora Andrade, Glória Marinho, Rossicléa, Fernanda Pacobahyba, Adísia Sá, Patrícia Saboya, Ana Miranda, Riane Azevedo e Joana Ramalho, entre outras.



Foto: Divulgação Homenageadas do prêmio Rio Mar Mulher.

Já deu certo

A Normatel e o Mercadinho São Luiz passam a ser oficialmente clientes da Advance. A agência de Eliziane e Evandro Colares acaba de anunciar com exclusividade para a Layout que o processo de incorporação das duas empresas que pertenciam ao portfólio da Slogan foi finalizado exitosamente. No fim de novembro de 2023, a Advance anunciou que ficaria responsável pela operação publicitária da Slogan, que, por sua vez, passou a se dedicar exclusivamente a projetos de consultoria empresarial.

Foto: Acervo Advance Evandro Colares, Eliziane Colares, Gina Fiuza, Sérgio Fiuza, Sérgio Campos Fiuza

A Slogan Propaganda, reconhecida por seu trabalho "taylor made" centrado na essência do trabalho criativo, redirecionou seu core business para novos formatos de projetos. Essa reestruturação estratégica possibilitou a consolidação de uma parceria sinérgica, na qual a Advance assumiu a operação publicitária da Slogan.

A Sócia-Diretora da Advance, Eliziane Colares, destaca a importância da imersão na cultura dos novos clientes para acelerar a implantação dos novos fluxos, com o mínimo de atrito e garantia de resultados rápidos. "O processo de incorporação ocorreu de forma planejada, com a participação de executivos estratégicos da Slogan, que passaram a fazer parte do time da Advance. Essa integração de times facilitou o mergulho na cultura dos novos clientes, acelerando o conhecimento das dinâmicas de cada um, proporcionando agilidade e a segurança da excelência nos resultados", afirma.

Desta forma, a Advance assume não apenas os processos publicitários, mas também o capital humano responsável pelos clientes, elevando a experiência e o comprometimento a um novo patamar. Reuniões de imersão e estudo minucioso sobre as peculiaridades dos clientes foram fundamentais para a eficácia da transição.

Guilherme Colares, Diretor de Novos Negócios da Advance, enfatiza: "Estamos focados na fluidez dos trabalhos, no planejamento dos próximos ciclos de projetos de cada cliente e, acima de tudo, em proporcionar excelência no mercado a todos os nossos clientes".



O barro como inspiração

A Bando foi a responsável em criar nome, logotipo e identidade visual para um novo espaço em Fortaleza dedicado a ser um atelier de cerâmica, com vendas, exposições, cursos, culinária vegana, spa e terapias, tudo a partir da argila. Casa de Barro foi o nome escolhido com o objetivo de transmitir as ideias de fertilidade, criação, renascimento, representando a terra e a ligação com a natureza. O novo empreendimento funciona no bairro Meireles.

Campanha da Casa de Barro criada pela Bando Propaganda (Foto: Divulgação)Campanha da Casa de Barro criada pela Bando Propaganda (Foto: Divulgação)Campanha da Casa de Barro criada pela Bando Propaganda

Para a agência o grande desafio foi criar um nome sonoro, agradável e proprietário para o espaço, diferenciando-o das demais casas de arte, juntamente com um logotipo e identidade visual que transmitisse a proposta de ser atelier de cerâmica, com vendas, exposições, cursos, culinária vegana, terapias, tudo a partir da argila.

Não basta falar bem

A Unimed Fortaleza, Mercadinhos São Luiz, Tratto Pet e Biomátika apostam tudo no marketing de influência este ano junto com sua agência, a Impulsione Comunicação, que projeta expandir sua atuação neste nicho. Não se trata apenas de entregar presentes para serem bem faladas. Por trás de cada influenciador, existem métricas, números, estratégias e análises de resultados. A conferir.