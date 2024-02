A ANCESTRALIDADE DO MERCADO

Foto: Divulgação/Adobestock DNA, Herança Genética, Genoma

As empresas são organismos vivos. Esta máxima explica as diferentes personalidades das agências de propaganda e esta diversidade tem explicação: a origem da operação. Explico. Uma agência que nasce de um diretor de arte ou de um redator tem um perfil bem típico ligado à criatividade. Nada mais elementar. Assim, por exemplo, temos a lendária DPZ, com Petit e o Zaragoza. Outro exemplo são as operações tocadas pelo Olivetto, o Washington. Entre nós, muitas agências locais seguem a mesma cadeia genética. Por outro lado, as empresas de publicidade que nascem do atendimento e planejamento também se destacam na geração de agências que medram esses atributos, com certeza podemos identificar essas características.

A herança genética acontece em vários segmentos. O POVO, por exemplo, fundado por um poeta, nasceu abraçando bandeiras sociais e, 96 anos depois, mesmo com as atualizações, se mantém fiel ao seu mapa astrológico. Empresas (marcas e produtos) inovadoras ou conservadoras, cautelosas, ousadas, populares ou elitistas, têm as feições e traços de seus fundadores, agem como seus fundadores. Pensando assim, podemos intuir que as leituras de mercado têm o refinamento de uma visão mais profunda com insumos da sociologia e até mesmo da psicanálise. Porque existe mais coisas no mercado do que supõe as nossas vãs certezas.

Bodas de prata com o Ceará

Para celebrar seus 25 anos, o Centec mudou o visual com uma nova marca e um selo comemorativo, usando o sol como conceito. Criado a partir da experiência dos Centros Vocacionais e de Ensino Tecnológico, implementados pelo ex-secretário da Ciência, Tecnologia e Educação, Ariosto Holanda, o Centec atua hoje nas áreas de educação profissional e tecnológica.

Água na boca

Com 56 lojas no Brasil, a rede de gelaterias San Paolo planeja expandir a marca este ano com 4 novas unidades. Também está reforçando o marketing, contratando influenciadores e ampliando seu portfólio de produtos. A mais recente novidade é o Ice Crone, croissant com sorvete e calda.

Liderando esse movimento de expansão da marca San Paolo estão os sócios fundadores Renan Aguiar e Renata Aguiar. A eles se juntam João Gouveia, no cargo de diretor de Marketing e Growth, trazendo sua expertise em inovação e desenvolvimento de produtos. Jacyntho Ferreira Gomes é o diretor de Operações, Gente e Cultura, com vasta experiência em gestão. Completando a equipe de liderança está Isac Cruz, diretor de Controladoria e Financeiro, papel fundamental na sustentação e no planejamento estratégico da empresa.

Renan Carvalho, recém-chegado, assume o papel de gerente de Marketing, trazendo uma abordagem estratégica e dinâmica para a equipe. Natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, desempenhou diversas funções de destaque na Ambev, incluindo gerente Nacional de Marketing, gerente Regional de Marketing, gerente Regional de Eventos e gerente de Trade Marketing. Conta com 15 anos de carreira na área, sendo oito na Ambev.

"Estou muito empolgado por fazer parte da equipe da San Paolo e contribuir para seu crescimento e sucesso contínuos. Já estamos liderando a equipe de marketing em direção ao futuro, trazendo inovação, criatividade e uma abordagem estratégica para alcançar nossos objetivos. Com o lançamento do Ice Crone e outras iniciativas, estamos prontos para surpreender e encantar nossos clientes, consolidando ainda mais a posição da San Paolo como líder no mercado de gelatos", afirma Renan.

Como parte de sua estratégia de marketing, a San Paolo apresenta sua mais recente inovação: o Ice Crone. Combina o clássico croissant fresquinho com uma bola de sorvete e calda, mais mix de pistache ou castanha.

A San Paolo firmou uma primeira parceria nacional com o influenciador digital Paul Cabannes para não apenas promover o Ice Crone, mas também fortalecer a presença da San Paolo nas redes sociais e alcançar um público mais amplo no Brasil.

"A San Paolo tem como objetivo não apenas satisfazer o paladar de seus clientes, mas também se posicionar como uma marca de referência em termos de inovação e qualidade no mercado de gelatos. O lançamento do Ice Crone é apenas o primeiro passo em uma série de iniciativas planejadas pela San Paolo para o ano de 2024. Com uma equipe dedicada e uma estratégia focada em inovação e marketing de influência, a empresa está pronta para alcançar novos patamares de sucesso e conquistar o coração dos brasileiros com suas deliciosas criações", afirma João Gouveia, diretor de Marketing e Growth da San Paolo.

"Acreditamos no potencial do mercado brasileiro e estamos comprometidos em levar a experiência única da San Paolo para mais pessoas em todo o Brasil. Nossa equipe está trabalhando arduamente para garantir que cada nova loja ofereça não apenas gelatos de alta qualidade, mas também um ambiente acolhedor e uma experiência excepcional aos nossos clientes", afirma Renan Aguiar, co-fundador da San Paolo.

Fundada em 2012, a San Paolo Gelato foi uma das primeiras gelaterias do Brasil que desenvolveu o preparo do gelato em uma pedra fria para misturar ingredientes escolhidos pelo cliente. O cardápio conta com 28 sabores diferentes de gelato, além de ter mais 40 opções de mixes para criar incríveis combinações. A rede possui 56 unidades espalhadas pelo Brasil, nos estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Pará, Maranhão e São Paulo. Ainda este ano, contará com mais duas unidades no Ceará, uma em Pernambuco e outra na Paraíba.

Lançamento do Ice Crone. O comediante Paul Cabannes.

Com inclusão



Tomou posse ontem na Alece a nova diretoria da Associação Ceará Design. Entre seus objetivos estão a difusão do design no Ceará, a luta por políticas de inclusão dos trabalhadores do design e a promoção da inclusão social, de gênero, raça e orientação sexual nos espaços de discussão sobre design e economia criativa. Quem é quem da nova diretoria, veja na Layout no O POVO

A nova diretoria está composta por designers com experiências diversas e que somam muitos anos de atuação no campo privado e público da profissão. A presidente é Aldiane Lima. Priscilla Dias assume como diretora Administrativa. A nova diretora de Comunicação é Dedê Oliveira. Simone Ferla assumiu como diretora de Capacitação e Cândida Lopes como diretora de Relacionamento e Comunidade.

Nova Diretoria da Associação Ceará Design

Alma cearense

Perto de completar 180 anos, a Ypióca lança seu novo posicionamento com o foco no sabor genuinamente brasileiro. Criada pela Slogan, promove o orgulho pela categoria de bebidas brasileiras em grandes momentos de celebração e mostra um país que valoriza seus costumes. O conceito "Ypióca tem gosto de Brasil" posiciona a marca na roda de samba, na feijoada, no churrasco, na torcida e no carnaval. "A Ypióca vem celebrar com a alegria da nossa alma cearense. Festejar e honrar todos os seus ritos", afirma Natali Campos, gerente de Marketing da marca.

“Falar em Brasil é falar de diversidade, de uma cultura vibrante, de tradições, muito futebol, musicalidade, gastronomia. Ypióca como uma marca de quase 180 anos, vem celebrar e honrar todos os seus ritos”, completa Natali.

No trabalho, a Slogan mostra um Brasil contemporâneo, de gente de verdade, que valoriza os próprios costumes. A campanha confere visibilidade para o amplo portfólio de produtos da marca. “Queremos enaltecer o que nos torna únicos e especiais, convidando a todos a brindar por momentos memoráveis”, diz Natali.



Nova Campanha Ypióca

Arquitetando relações

A Caramelo Comunicação anuncia a chegada da arquiteta Biia Sales ao grupo de clientes de relações públicas e assessoria de comunicação da empresa. Com 24 anos de carreira, Biia é uma das mais reconhecidas arquitetas do Ceará, assinando projetos para o Colégio Provecto, Escola Brincando e Aprendendo, Grupo Encantos, Moura Dubeux, entre outros.

Biia chega à Caramelo em um período festivo, quando a agência dá início às celebrações de 15 anos de atuação do mercado. “Estamos muito felizes com o trabalho que começamos a realizar para a Biia, em frentes como assessoria de imprensa, produção de conteúdo e estratégias de relacionamento com os públicos de interesse dela. Trata-se de colaborar, a partir de ferramentas de comunicação e RP, para dar ainda mais visibilidade ao trabalho de qualidade e cheio de energia que ela oferece ao mercado”, afirma Paulo Jr. Pinheiro, diretor da Caramelo Comunicação.

A arquiteta Biia Sales e Paulo Jr. Pinheiro, diretor da Caramelo Comunicação.

Construindo o futuro



O Grupo Portfolio, consultoria especializada em produtividade e inovação por meio de serviços de Gestão, Tecnologia, Formação e Engenharia Consultiva, apresentou novo slogan. "O Futuro se Constrói Agora", destaca seu compromisso com a inovação e a orientação estratégica para o sucesso organizacional. Inspirado por líderes visionários, o lema convida empresas a adotarem uma mentalidade proativa para moldar o futuro dos negócios.

“O compromisso intrínseco com a inovação impulsiona a determinação em dar passos que se aproximem dos objetivos almejados. Além de construir o futuro das empresas, o grupo está focado em moldar o futuro das pessoas que nelas trabalham”, destaca o CEO do Grupo, Cassio Germano.



Novo slogan do Grupo Portfolio. Cassio Germano, CEO do Grupo Portfolio

Responde e ganha

A RD Station está realizando uma pesquisa anual para levantar os principais dados relacionados a práticas de Marketing e Vendas no Brasil. O objetivo é usar os dados coletados para a conversão em gráficos, insights e dicas práticas para aplicar em estratégias de ambos os setores de qualquer negócio.

RD Station realiza maior pesquisa de Marketing e Vendas do Brasil

Quem responde a pesquisa, recebe em primeira mão os resultados, assim como concorrem a prêmios exclusivos: 1 ingresso para o RD Summit 2024 em São Paulo; 1 Alexa Echo Dot 5ª Geração; e 10 acessos ao RD University Enterprise (que permite fazer todos os cursos pagos da plataforma).

A pesquisa tem apoio da RD Station Conversas por TALLOS, empresa do grupo RD Station.

Para responder clique aqui.