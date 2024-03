O Reino da Coachlândia

Foto: Divulgação/Adobestock Estátua do Filósofo Platão em Atenas, Grécia.

Relendo conteúdos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, concluí, após algumas taças de um bom malbec, que o ser "moderno" envelheceu, caducou. O "moderno" é a mais antiga denominação etarista da civilização. Mais ainda, o "moderno" é o orgasmo do "novovismo ululante", com a licença do modernista Nelson Rodrigues. O "novovismo" é uma escola que considera que tudo o que é novo é necessariamente melhor que o modelo anterior. Na essência funciona assim: o que é antigo é obsoleto e precisa ser substituído. Importante registrar que não estamos falando do processo da evolução, fundamental em si, e sim da negativa de valor que se faz ao que já existe em contrapartida ao que acaba de nascer.

O tal "novovismo" é cultuado em vários segmentos e, é claro, e por que não, na publicidade e no marketing. O mercado das montadoras de veículos, por exemplo, é um desses berçários da espécie, vide o caso Civic X Corolla. Nesses berçários nascem as sacadas sempre com um "new" à frente ou os 3.0, 4.0 alguma coisa. Na maior cara-de-pau, adaptam Sun Tzu, Platão, Nietzsche, como se o mundo virasse de repente uma Coachlândia. Tudo embrulhado na detestável expressão de um "reinventismo" militante, como diria Odorico Paraguassu, filósofo de Sucupira. Agora fica um aviso. Daqui a pouco seremos invadidos por um "novo tempo", uma "nova Fortaleza", afinal soam as trombetas eleitorais, lembrando que o período das eleições é a alta estação dos novovismos coachs.

Moderna aos 70

A Acal mudou o visual. Para celebrar seus 70 anos, encomendou à Mulato uma nova identidade. O trabalho resultou em uma imagem mais harmônica, que utiliza o azul tradicional da marca e uma tipografia criada especialmente para o novo logo. Ele traz mais proximidade, por ser aplicado em minúsculo e mais modernidade por ser geométrico e com curvas mais arredondadas.

Segundo Thiago Façanha, diretor de Atendimento da Mulato, “a proposta foi renovar a identidade que já existia, trazendo um novo visual, mais harmônico e logos que dialoguem entre si. Com isso, unimos o elemento principal da marca ao clássico azul em uma

nova tipografia única, com um estudo de cores dos segmentos da empresa.

Destacando os valores da empresa e estabelecendo uma organização visual

baseado em tendências de design. A nova fonte trabalhada traz mais proximidade, por ser aplicada toda em minúsculo, mais modernidade por ser geométrica e com curvas mais

arredondadas e por fim o azul clássico, que traz confiança ao consumidor. As letras são alinhadas de forma harmoniosa em todas as marcas do grupo”.



Foto: Divulgação Logo de 70 anos da Acal assinada pela Mulato.

Oceano de desafios

O Ceará deu o pontapé inicial para o que será a Conferência da Década do Oceano 2024, em Barcelona, de 10 a 12 de abril. Reunidos em Fortaleza, especialistas nacionais e internacionais debateram as problemáticas oceânicas do Ceará, revisaram a agenda de desafios de governança e apresentaram casos de sucesso relacionados ao tema.

O Navegar, Fórum para a Cultura e Ciência Oceânica e Economia do Mar no Ceará é uma iniciativa do INSTITUTO WINDS FOR FUTURE - W4F através do HUB CUMBUCO, para reunir empreendedores, gestores públicos, comunidades costeiras, ONGs e pesquisadores para uma agenda focada na celebração e discussão sobre cultura e ciência oceânica e economia do mar.

Divido em três painéis, e transmitido ao vivo pelo Linkedin, o evento debateu os dez desafios propostos para a Década do Oceano e que serão discutidos em Barcelona em abril. Entre este desafios estão temas relacionados à poluição marinha, à proteção e restauração de ecossistemas marinhos, alimentação, economia sustentável e equitativa, alterações climáticas, resiliência das comunidade costeiras, expansão do sistema global de observação dos oceanos, mapeamento oceânico, tecnologia e a relação da humanidade com os oceanos.

No primeiro painel, Década do Oceano, Visão 2030 participaram Monique Tayla, representado a BlueKeepers, iniciativa da ONU para engajar empresas e organizações na adoção de dez princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção; : Felipe Matias, do Núcleo de Estudos em Economia do Mar (Nema), da Universidade Federal do Ceará; Eduardo Fontenele,

Cientista Chefe de Economia do Mar do Estado do Ceará; e Patrícia Furtado, Fundadora Acquamater, organização brasileira com atuação global que incentiva a geração de saúde e vida a partir do cuidado de todas as águas que circulam no planeta.

"Trabalhamos com a premissa de que todos os caminhos levam ao mar. Além de trabalhar com a faixa costeira, estamos também começando a avaliar rios e lagoas para agir pensando na prevenção e evitando que resíduos cheguem ao mar. Sabemos que 80% dos resíduos que chegam ao mar vêm de fontes terrestres e por isso nosso trabalho é evitar isso", explicou Monique Tayla da BlueKeepers.

"Cultura oceânica não é só sobre educação nas escolas, mas também a relação de todos nós em um processo de sensibilização, educação, conscientização e engajamento", reforçou Patrícia Furtado.

No segundo painel, o tema foram as experiências azuis no Ceará. Ele contou com a participação de Yrwana Guerra, secretária de Turismo do Ceará; Roberto Gradvohl, presidente da Câmara Setorial da Economia do Mar; Stefany Pereira, bióloga e fundadora da BlueC, empresa especializada em soluções em Economia Azul.

O presidente da Câmara Setorial da Economia do Mar, Roberto Gradvohl, apresentou dados referentes ao mercado de pescado do Ceará, como exemplo de um case de sucesso, mas com muito potencial de crescimento. "O nosso setor conta com 6 mil pescadores e gera 4 mil empregos formais. Temos hoje 70 indústrias de beneficiamento de alimentos do mar. O Ceará é o maior produtor e exportador de produtos da Economia Azul para o mundo. Foram 85 milhões de dólares no ano passado. Temos crescido e nos aperfeiçoado para poder produzir produtos mais elaborados, como lagosta já cozida e enlatados. Aqui a nossa pesca é artesanal o que gera um diferencial do ponto de vista da sustentabilidade e inclusão", explicou.

No terceiro painel, os debates foram em torno das experiências azuis internacionais. Participaram deste debate, Marcos Miranda, do Discovery Centre do Canadá; José Luiz Moutinho, Chief Business and Network Developer for the Atlantic International Research Centre (AIR Centre), Célio Fernando, economista e sócio da Astor BFA; e Nathália Bernardo, do Otimista.

Marcos Miranda, apresentou o que representa a Economia do Mar no Canadá, um mercado gigantesco, apoiado em uma ampla rede de formação e educação que começa desde a primeira infância. "Tudo passa pela educação. Temos o maior número de PHDs de oceano do mundo, um ecossistema inteiro dando apoio à Economia do Mar. O Discover Centre, além de um centro de ciências é um hub articulado com universidades e institutos e todos os movimentos da economia marítima", afirmou.

Celio Fernando falou sobre a Amazônia Azul Digital. "Este é um tema que toca diretamente no potencial do nosso oceano e na extraordinária oportunidade que temos de desbravar esse maretório ainda pouco aventurado, mas que já se mostra um poderoso vetor econômico, representando, na influência de suas cadeias produtivas cerca de 19% do PIB nacional", afirmou.

Diversidade 3D

O Museu da Imagem e do Som abre amanhã às 18h a mostra gratuita e imersiva "fragmento-KYMERA", que celebra parte da conclusão do Ateliê de Criação - Tecnologias Transvestigêneres, voltado para pessoas trans, travestis e não-binárias. A criação coletiva parte de experimentações com sons e imagens criados a partir de arquivo, tecnologia de fotogrametria (3D) e animações.

SOS sensibilidade

Em tempos de artificialidades, receber um box com livros da escritora cearense Socorro Acioli é uma hemodiálise na alma. A iniciativa é da Ìntegra e vem com uma provocação bem publicitária: “A literatura brasileira pede socorro”. A escritora homenageada é um dos grandes nomes da nova safra literária do Brasil. Segundo Paulo Fraga, da Íntegra, é um presente e uma homenagem ao mesmo tempo. A nossa esperança é que tenhamos mais ações como essas, oásis de criatividade, sensibilidade e bom gosto num mercado cada vez mais mecânico.

Foto: Equipe Íntegra Presente idealizado pela Íntegra.

Sertão Super Star

A moda cearense ganha um novo espaço de difusão da criatividade local. A primeira edição do Festival Mistura Senac apresenta o desfile das coleções "Sertão Super Star" e "Florescer: do Sertão ao Vale" criadas pelos alunos do Senac Iguatu e Quixadá, nos dias 22 e 23 de março, em Iguatu. Além de moda, o evento apresenta atividades culturais e ofertas gastronômicas. Gratuito e inspirador.

Foto: Ribamar Neto Desfile da primeira edição do Festival Mistura Senac

Na terra do Tio Sam

Guilherme Colares, sócio da Advance Comunicação e Jéssica Guimarães, do Studio JS Arquitetura, marcaram presença no SXSW 2024, um dos maiores festivais de inovação do mundo, que acontece até sábado em Austin, Texas, nos Estados Unidos. O evento reúne profissionais do mundo inteiro para debater temas como inovação em mídia, interatividade, comportamento, música e consumo.

Para os profissionais de marketing e criatividade, o SXSW é uma oportunidade de ressignificar o crescimento. Nele, é possível explorar novas formas de interação entre cultura e tecnologia, compreender mudanças no comportamento do público e estar conectados aos ecossistemas de inovação.



Foto: Equipe Advance Jéssica Guimarães e Guilherme Colares.

A Páscoa já chegou



Com a chegada de mais um período comemorativo, a Avine Alimentos volta a imprimir mensagens diretamente em seus ovos, desta vez para desejar “Feliz Páscoa” aos consumidores. Além da mensagem, a empresa segue com a datação nos ovos, um dos diferenciais que asseguram qualidade e confiabilidade aos seus produtos.



“Iniciamos a impressão da mensagem ainda na Quaresma, período do ano litúrgico que antecede a Páscoa para os cristãos. Dessa forma, garantimos nossos desejos de ‘Feliz Páscoa’ e celebramos a Semana Santa junto com os clientes”, comenta Airton Júnior, CEO da Avine Alimentos.



abrir (Foto: Divulgação)Avine imprime Feliz Páscoa nos ovos em nova ação. (Foto: Divulgação)Avine imprime Feliz Páscoa nos ovos em nova ação.

Amor e cuidado



O grupo SiMCo, plataforma de saúde, formada pelas Clínicas SiM e a assinatura Clínica SiM+ está homenageando as mulheres em seu mês especial com a campanha "Onde tem amor tem cuidado. Elas podem +, elas merecem +". O objetivo é destacar os benefícios em termos de custos dos tratamentos preventivos para as mulheres em geral, descontos especiais para mulheres com mais de 40 anos e para atendimento pré-natal. A criação é da Faive Design e a análise de performance da Cadastra.



Foto: Divulgação Nova campanha do grupo SiMCo em homenagem às mulheres no mês de março.

Conquistando territórios

Uma das pioneiras da comunicação corporativa do Ceará, a VSM Comunicação completa 35 anos em 2024 expandindo sua atuação. A agência começou 2024 trabalhando com a Somapay Digital Bank, cearense com atuação em todo o país, e a TBM, fabricante de fios. Agora ganhou também a conta do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e o Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará (ILECE).

A vida como ela é



A Hapvida NotreDame Intermédica lançou a campanha “Saúde e sorrisos que conectam vidas”. Com criação da Ana Couto, no lugar de atores profissionais, foram convidados personagens reais. Médicos, dentistas, enfermeiros, vendas e, no centro do elenco, os clientes. Todos representando os quase 16 milhões de beneficiários que integram a rede de saúde e odontologia da empresa.

Segundo a diretora de Marketing da Hapvida NotreDame Intermédica, Monique Alencar, a ideia é “trazer a autenticidade e o impacto real que o trabalho da companhia tem no cuidado com as pessoas e responsabilidade com as vidas. A campanha traz nossa essência e os nossos diferenciais por meio de conexões genuínas”.

“Nossa campanha é feita por pessoas reais. É um registro do amor e da entrega diária dos nossos colaboradores, que se dedicam com afinco a suas atividades. Cuidar da saúde de milhões de brasileiros pode parecer desafiador, mas, para nós, é um propósito de vida, que realizamos com alegria e motivação. Acreditamos que saúde de qualidade, acolhimento e preços que cabem no bolso são capazes de transformar milhares de pessoas”, afirma a vice-presidente de Odontologia e Marketing da Hapvida NotreDame Intermédica, Jaqueline Sena.

A nova campanha da empresa, que está presente nas cinco regiões do país, com 764 unidades, é um trabalho multiplataforma, que pode ser acompanhado nas principais emissoras de TV do Brasil, rádios, além de canais digitais, como Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Youtube e Google.

