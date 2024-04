O monstro da lagoa

Foto: ALAIN JOCARD / AFP Biografia de Elon Musk chega ao Brasil

No meio do MMA entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, eis que emerge das águas do Paranoá um novo texto para a chamada PL das Fake News. Lembrando que a dita cuja pretende regulamentar a terra-sem-lei das redes sociais e as peripécias das big techs no Brasil. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados comunicou a criação de um grupo de trabalho para rever e propor um novo texto para o projeto de lei. Está tudo entrelaçado como se fosse um "nó górdio". Indesatável (neologismos à parte) portanto.

A ação desses mastodontes da tecnologia tem gerado uma questão de fundamento sob o ponto de vista da filosofia, da sociologia e, por que não, da própria democracia. Afinal, como termos um ordenamento jurídico que se estabelece entre fronteiras se essas mesmas fronteiras foram abolidas no mundo virtual? Como transformar um ativo essencial do estado de direito feito a liberdade de expressão e torná-lo uma trincheira da anarquia? As perguntas não param de surgir, indefinidas, como se fossem o monstro do Lago Ness. A regulamentação é uma necessidade e uma ameaça, dependendo do nervo que corta na carne. O contrário, idem. Somente um documento, no caso, uma lei, discutida sem paixões, poderia ser uma luz e não um trem no fim do túnel. O Brasil não é de um bilionário estrangeiro, mas também é verdade que o país não é de um pequeno grupo de juízes em Brasilia. Precisamos de maturidade e um bom bisturi para definir o que deve ser cortado e, claro, o que deve ser preservado.

Pura Consistência

A Advance levou dois prêmios no Marketing Best 2023. As campanhas para a Pague Menos, "Preconceito IA" e "BBB23" ficaram entre os 10 melhores trabalhos, segundo o júri, formado por 13 profissionais reunidos pela Propmark e Abramark (Academia Brasileira de Marketing).

Foto: Fernando Manara Prêmios Marketing Best ganhos pela agência Advance.

O case Pague Menos BBB23, teve o objetivo de ampliar o conhecimento da marca nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O trabalho rendeu um crescimento de 72% das receitas do grupo em todo o Brasil. Só em São Paulo, o crescimento de receita chegou a 204%.

O case Preconceito IA tinha como desafio engajar a população na torcida pelo futebol feminino. A Pague Menos patrocinou a Seleção Brasileira e a Copa do Mundo feminina de 2023.

Novo comando



Eduardo Câmara, sócio e diretor executivo da Ágil Comunicação, é o novo presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), capítulo Ceará. Entre os seus objetivos de gestão estão o de resgatar o valor das agências como vitais para o mercado. Marcia Esteves, CEO e sócia da Lew'LaraTBWA, foi eleita presidente da Abap Nacional.

Reforçando o posicionamento nacional, à frente da presidência do capítulo

Ceará, Eduardo destaca seu compromisso com o fortalecimento do mercado publicitário

local, criando e desenvolvendo vínculos com todos os seus componentes, especialmente veículos tradicionais, digitais, anunciantes e fornecedores.

“O compromisso maior e mais desafiador permanece sendo o fortalecimento das agências frente à evolução dos hábitos de consumo de comunicação por parte dos mais diversos públicos, compondo um ecossistema que desejamos que se mantenha íntegro, criativo, sustentável e participativo” afirma Eduardo.

A missão da nova gestão da Abap Ceará, portanto, é reproduzir no estado o esforço realizado pela gestão nacional, com foco no resgate dos valores das agências, mostrando que elas não só se mantêm vivas nesse novo cenário, como são vitais para o mercado, que vê a necessidade de conjugar agências full service, online, veículos tradicionais, plataformas digitais, blogueiros, influencers e fornecedores das mais variadas vertentes, de modo a fortalecer os vínculos estabelecidos há tantos anos e firmar novas parcerias para não só atender, como superar as expectativas do mercado, entregando produtos e serviços de qualidade para os anunciantes.



Apoio conectado

O ecossistema Sinapro/Fenapro lançou ontem a plataforma ConectaPro, que vai disponibilizar informações e ferramentas exclusivas para apoiar a gestão e o desenvolvimento dos negócios das agências que atuam no mercado nacional, como estudos, números de mercado e informação jurídica.

Os assinantes da plataforma poderão ver webinares, vídeos, e e-books exclusivos, além de informações relacionadas a licitações públicas abertas para agências de todo o Brasil.



Retratos contra a violência

O protagonismo que vem da força de 16 mulheres que romperam o ciclo de violência doméstica é o tema da terceira edição da exposição fotográfica "O Que Não Nos Disseram", que o Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta a partir do próximo sábado, 13 de abril, às 18 horas. Idealizada pela jornalista Andressa Meireles, a mostra gratuita é uma experiência interativa e inclusiva e traz 16 retratos gigantes (2,00m x 1,30m) que incorporam obras táteis, audiodescrição, tradução em Libras e legendagem para surdos e ensurdecidos.

Foto: Divulgação/MIS 3ª Edição da Exposição O Que Não Nos Disseram no MIS.

Fruto de uma parceria entre o projeto, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE), a exposição audiovisual também chegará à sala imersiva do MIS, a fim de ampliar a abrangência e o impacto do debate sobre violência doméstica.



Nesta edição, Markelly, Rosana, Darciane, Bárbara, Lis, Dayana, Luciana, Danielle, Cinthia, Denise, Maria, Ingrid, Pérola, Salete, Cristiane, Luciana e Brenda se encontram em rosto, voz e experiência ao público por meio dos registros audiovisuais.

Participam do projeto as fotógrafas Beatriz Souza, Byya Kanindé, Camila de Almeida, Débora Anacé, Delfina Rocha, Gabi Madeiro, Lia de Paula, Keli Pereira, Marcela Müller, Naya Oliveira, Rayane Mainara, Tainá Cavalcante, Tatiana Fortes, Thais Mesquita e Thayná Silveira.

“O Que Não Nos Disseram” vai além do registro fotográfico. É um projeto que lança luz sobre as diversas formas de violência contra a mulher, abordando não só a agressão física, mas também o abuso psicológico, moral, sexual e patrimonial, previstos na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340). A proposta é discutir o tema sob a perspectiva das protagonistas do projeto.

Andressa Meireles, jornalista e idealizadora, compartilha sua jornada pessoal, marcada por um episódio de violência doméstica. Para ela, “O Que Não Nos Disseram” é uma oportunidade de ressignificação, uma forma de transformar a dor em força e amplificar vozes de outras mulheres que compartilham histórias parecidas, ainda que singulares.

Luciana e Brenda protagonizam um dos retratos da edição deste ano trazendo a memória da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, assassinada em setembro do ano passado. Mãe e irmã da vítima relatam os impactos do feminicídio aos familiares.

Ainda em setembro do último ano, o então esposo de Kaianne, Leonardo Nascimento Chaves, foi preso por suspeita de participação no assassinato. A motivação do crime seria o desejo de obter um seguro de vida no nome da esposa, no valor de R$ 90 mil.

Sancionada em 2015, a Lei nº 13.104 torna o feminicídio um homicídio qualificado e o coloca na lista de crimes hediondos, com penas mais altas, de 12 a 30 anos. É considerado feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima.

Ao longo dos quatro anos de existência do projeto “O Que Não Nos Disseram”, foram 35 histórias contadas diretamente pelas mulheres, com destaque para a diversidade e a pluralidade de idade, raça e classe social. A força da proposta reside na capacidade de apresentar outras perspectivas. “É um convite para quebrar estereótipos e reconectar-se com a própria identidade para além da violência sofrida”, explica Andressa. Ela reforça que a iniciativa vai ao encontro não só das mulheres, mas também dos homens, buscando promover uma reflexão nesses agentes sobre o que significa esse tipo da violência e encorajando todos a se posicionarem nesse combate.

A terceira edição da Exposição O Que Não Nos Disseram é uma realização do Museu da Imagem e do Som, do Instituto Mirante de Cultura e Arte, do projeto O Que Não Nos Disseram e da Guerreiro Produções Artísticas e Culturais, com patrocínio da Moda Colmeia. O projeto tem apoio da Delfa, Beach Park, Instituto Aço Cearense, Sou Energy e Universidade Federal do Ceará (UFC), através dos grupos Fotografia Tátil, Oficina Digital, Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAUD) e Museu de Arte da UFC (Mauc). Estão, ainda, entre os apoiadores a Universidade Estadual do Ceará (Uece) pelo Grupo de Pesquisa, Legendagem e Audiodescrição (Lead), a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE).

Saiba mais sobre o projeto aqui.



A moda do Crato na São Paulo Fashion Week

Técnicas tradicionais do trabalho artesanal da Região do Cariri cearense serviram de inspiração para a estilista Marina Bitu para elaborar uma coleção, criada com alunos do Senac Crato, que será lançada durante a São Paulo Fashion Week, até o dia 14 de abril. O capitonê, o crochê e o bioplástico são algumas das técnicas empregadas nas peças com intuito de retratar plantas da região.

abrir (Foto: Heron Targino)Marina Bitu + Senac CE (Foto: Igor Reis)Marina Bitu