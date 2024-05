Balada dos sem-repertório

Foto: TATIANA FORTES Mestre Espedito Seleiro

A poesia assim como a música, o cinema, a literatura e a fotografia sempre foram matérias primas de nós publicitários, designers e profissionais de marketing. Todas as formas de arte são essencialmente referências estéticas e conceituais de nossas atividades. Referências que acabam semeando a elaboração de marcas, anúncios, roteiros, layouts e outras peças. Os grandes redatores publicitários são, via de regra, grandes leitores, cinéfilos, compositores, entre tantas facetas. Os grandes diretores de arte transitam nas artes plásticas, na fotografia e outras linguagens. Profissionais de marketing estudam estratégias de guerra, desenham nas paredes feito pinturas rupestres.

A nossa profissão, o nosso segmento é feito de criadores. Sim, quem trabalha no atendimento, no departamento de mídia, tráfego... quem serve café numa agência, área de marketing ou veículo, tem que ser criativo. E a criatividade só é plena com repertório cultural. Patativa do Assaré tinha um enorme repertório de pássaros, árvores e sentimentos. Espedito Seleiro tem um grande acervo de imagens armoriais incrustadas nos seus mapas de couro. As referências povoam a mente de quem cria. Pensando assim, sem a inspiração de um bom repertório, o desafio de estar diante de uma folha em branco pode se transformar num deserto de possibilidades.

É tempo de ajudar



O clima é de solidariedade e o Beach Park, em parceria com a Associação dos Parques e Atrações da Serra Gaúcha (APASG), está apoiando as ações de socorro e reconstrução do estado. Além de uma doação financeira, o Beach Park está aproveitando o seu poder como mídia no site, redes sociais, rádio própria, além de seu espaço físico para incentivar doações diretamente para a APASG.

“Neste momento desafiador, reforçamos a importância da solidariedade e da união de esforços. Juntos, podemos superar essa adversidade e ajudar quem mais precisa”, afirma Clarisse Linhares, diretora de Marketing, Conteúdo e Mídia do Beach Park.

Também foi montado um ponto de coleta de doações na loja Shop Shop, localizada na Vila Azul do Mar, para o recebimento de alimentos não perecíveis, roupas e calçados. As doações serão entregues para as companhias aéreas que estão realizando essa articulação com as associações do RS.

Clientes de aço

A Bando Propaganda amplia seu portfólio com a chegada de dois novos clientes: Shopping Parangaba, do Grupo Allos, e a Arcelormittal Pecém, unidade cearense de uma das maiores produtoras de aço do mundo. "Receber empresas de atuações tão diferentes é uma boa oportunidade de reciclar nosso conhecimento e provar a versatilidade da equipe", afirma Giácomo Brayner, CCO da Bando.

Foto: Divulgação/Bando Propaganda Logo da agência de publicidade, Bando Propaganda.

A Bando chega para atender toda a comunicação corporativa da siderúrgica, abrangendo diversos stakeholders, entre colaboradores, comunidade local e até campanhas para público em geral.

As duas novas contas chegam no ano em que a agência cearense comemora suas três décadas, tendo também clientes como BSPAR, Granja Regina, Solar Móveis e Eletros, Unichristus, Frosty, entre outros.

Todo mundo vê

O Grupo JCPM, administrador do RioMar Fortaleza e do RioMar Kennedy, realizou ontem, com a presença de representantes do mercado publicitário cearense, a primeira edição do Oportunidades e Conexões - JCPM 2024. O destaque da apresentação foi o Out of Home, mídia que registrou 30% de crescimento em investimentos publicitários para o grupo.

Em todo o Nordeste, o grupo já conta mais de 300 telas de exibição de publicidade OOH. “O Grupo JCPM tem a maior rede de telas em shoppings do Nordeste, com mais de 300 espaços de projeção já instaladas e um crescimento anual acima de 30% nos últimos anos, indicando uma tendência de crescimento robusta no setor”, destaca Felipe Menezes, Gerente de Mall e Merchandising do Grupo JCPM.

Devido ao posicionamento estratégico dos shoppings, presentes em Pernambuco, Sergipe, Bahia e Ceará, o Grupo abrange as principais capitais com shoppings de diferentes portes e com frequência das diversas classes. Conforme Menezes, os shoppings do Grupo JCPM também se destacam pelo tempo médio gasto pelos clientes nos shoppings, com período acima da nacional.



Collab cervejeira

A agência Casco assina a comunicação da união entre a Turatti e a cervejaria belga Fantôme. Juntas, elas criaram uma nova cerveja com lúpulos 100% nacionais. A produção internacional é do mestre-cervejeiro Marcos Guerra, da Turatti e da 5 Elementos, do sommelier de cervejas José Carlos Favaro Júnior e do belga, dono da Fantôme, Dany Prignon, mestre das saisons, cervejas da região da Valônia.

Foto: Divulgação/Turatti Nova cerveja do Grupo Turatti em parceria com a belga Fantôme

“O coração dessa colaboração pulsava com o desejo de explorar novas nuances, de fundir tradições distintas em uma experiência sensorial única. Cada ingrediente foi escolhido meticulosamente para alcançar uma sinfonia de sabores que cativam paladares ao redor do mundo. Uma experiência incrível produzir essa cerveja, tenho certeza que todos irão gostar”, salienta o mestre-cervejeiro da Turatti e da 5 Elementos, Marcos Guerra.

A Fantôme foi criada em 1988 e suas cervejas têm a adição de especiarias locais e ingredientes secretos tornando o sabor da bebida único.

Campanha nota 10



A Temprano Delantero lançou uma nova campanha para o Colégio Christus e o Centro Universitário Christus (Unichristus). Com o claim "Uma formação além do comum", as peças celebram as conquistas e os bons resultados obtidos pelas duas instituições este ano. No caso do Colégio Christus, as 280 aprovações em Medicina e o 1º lugar em Medicina na UFC, UECE e Unifor, além das dez aprovações nos vestibulares ITA/IME. Já a Unichristus conquistou a maior nota do Ceará no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador do MEC, entre todas as instituições particulares.

abrir (Foto: Divulgação/Temprano Delantero)Nova campanha de colaboração entre o Colégio Christus e Unichristus. (Foto: Divulgação/Temprano)Nova campanha de colaboração entre o Colégio Christus e Unichristus.

"Esses resultados são decorrentes de um trabalho contínuo de aperfeiçoamento das nossas metodologias de ensino", afirma o Dr. José Rocha, reitor da Unichristus e diretor pedagógico do Colégio Christus.



Time Two Coffee: cafeteria virtual promove encontros e conversas



Quantos novos caminhos surgiram após uma boa conversa? Quantas decisões transformadoras foram tomadas após um cafezinho com alguém que dividiu com você um pouco de sua experiência? Quantas ideias podem aparecer após dialogar com alguém que já passou pela mesma jornada sua? E se a tecnologia e a inovação ajudarem na realização desses encontros? Essa é a proposta da Time Two Coffee, oferecer boas conversas com pessoas que superaram os obstáculos que você está enfrentando e sabe os atalhos para encontrar outras trilhas.

A Time Two Coffee é uma startup que criou um movimento para reunir pessoas que se ajudam mutuamente por meio de conversas e aconselhamentos com pessoas com grande experiência de vida e em suas áreas de atuação profissional. “Através de uma conversa virtual de uma hora, o tempo de um cafezinho, a pessoa recebe orientações, aprende, transforma dúvidas em decisões assertivas e faz desse momento cheio de experiências uma atitude que pode mudar sua vida”, explica André Ribeiro, multiempreendedor do mercado financeiro, construção e tecnologia há mais de 20 ano, e fundador e diretor da Time Two Coffee.

Como a essência da Time Two Coffee é ser um elo para a construção de um mundo mais solidário, a conversa também traz benefícios para diversas instituições sociais cadastradas na plataforma, entre elas o Abrigo São Lázaro, a Associação Peter Pan, o Iprede, a Apae, a Associação Caatinga, entre outras. “Somos um ambiente seguro para compartilhar experiências, seja sobre a vida pessoal ou profissional, e encontrar soluções. E a responsabilidade social também faz parte da nossa conversa, criamos uma verdadeira rede de apoio mútuo, quem pede ajuda também ajuda, já que a empresa é um negócio social e parte do valor é revertido para instituições”, destaca André. “Nossa meta de doação/mês para o Ceará, em 2024, é de R$60.000,00. Essa é uma oportunidade de ajudar a fortalecer e divulgar o trabalho de instituições, garantir doações e gerar uma conexão de amor ajudando quem tanto precisa”, complementa.

Mesmo antes do lançamento, a plataforma já mobilizava dezenas de empresários, gestores, executivos, empreendedores, acadêmicos, investidores, profissionais liberais, profissionais da área de saúde, esportistas e pessoas com histórias de superação para serem “Cafezeiros”, nome pelo qual são chamadas as pessoas dispostas a ajudar, todos referências em suas áreas de atuação e que estão divididos em sete temáticas: Carreira/Profissão, Executiva, Finanças, Gestão de negócios, Ídolo/Personalidade, Marketing/mercado e Vida Pessoal.

Os interessados entram na plataforma e agendam um café com a pessoa desejada, com duração de uma hora, durante o qual podem levar suas dúvidas e questionamentos e recebem orientações, ouvem exemplos de vida e conhecem mais sobre o assunto de interesse a partir da vivência de quem passou por situações semelhantes. As dúvidas podem ser transformadas em decisões assertivas para a vida pessoal e profissional.

“É importante reforçar que não se trata de um processo terapêutico ou de mentoria. O que pretendemos é dar a oportunidade para as pessoas se conectarem e conversarem com figuras que muitas vezes são de sua admiração, mas estão distantes do seu universo social, mas podem ajudá-las nas suas necessidades. Na Time Two Coffee apenas um café separa as pessoas do profissional de referência que elas sonham ser ou que gostariam de conhecer”, conclui André Ribeiro.

Os cafezeiros são pessoas com histórias de superação na vida pessoal, familiar, empresários com expertise em suas áreas de atuação. Grandes nomes do mercado que estão à disposição para uma conversa virtual cheia de orientações, ideias e conselhos para ajudar as pessoas em suas vidas profissional ou pessoal.

Os interessados em ser cafezeiros devem entrar no aqui, clicar em “quero ser cafezeiro” e seguir o passo a passo. O profissional será avaliado pela história de vida e qualificação profissional, além de uma entrevista.