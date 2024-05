Workshops gratuitos em design e pintura

Foto: Allicia Franklin A turma de alguns dos 20 adolescentes e jovens que participarão dos workshops gratuitos em design, pintura e esmaltação.

A artista plástica e ceramista Marlei Ferreira realiza workshops gratuitos em design, pintura e esmaltação para 20 adolescentes e jovens, na Luteria Experimental de Cerâmica da Tapera das Artes, em Aquiraz. A iniciativa oferece aprendizado e promove profissionalização aos alunos interessados em aprofundar conhecimentos no campo da cerâmica. As oficinas “Construindo histórias” - pintura em cerâmica para jovens artistas” e “Atelier de Técnica de Esmaltação” são patrocinadas pela Fresenius Kabi, por meio da Lei de Incentivo Rouanet, como parte do projeto Livres Toques, que busca fomentar a expressão artística e cultural nas famílias da região. O primeiro dia de aula, realizado na última segunda-feira, 13/05, contou com a presença da fundadora e presidente do Conselho Gestor da Tapera das Artes, Ritelza Cabral, entusiasta das criações artísticas nesse campo. As atividades seguem até amanhã,sábado, 18/05.