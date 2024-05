Freud foi ao Méqui

Foto: Divulgação/ AdobeStock Obra do Museu de Sigmund Freud em Viena na Itália

Entrevistei a publicitária Eliziane Colares para a série da Layout 50 anos na Rádio O POVO CBN. No meio das perguntas, ela usou uma metáfora de que as marcas são como humanos e que possuem personas próprias. Na mesma hora pensei. Bem, se marcas são como pessoas e essas sofrem crises existenciais, então marcas podem ser acometidas do mesmo mal? Afinal, uma marca pode sofrer de uma crise existencial? Mais ainda, se podem ter esse conflito psicológico, como é que isso é tratado?

A psicologia, mais precisamente a psicanálise, cuida dos comportamentos imersos no inconsciente. Construindo livremente uma analogia, uma marca pode sofrer com um posicionamento equivocado e, literalmente, entrar em parafuso. Aconteceu com o McDonald's e seus arcos dourados. Algum gênio do marketing apontou que o mais famoso fast-food do mundo se apresentasse de forma mais saudável. Daí surgiram sanduíches mais simples com molhos naturais, pedaços de frutas em sacos plásticos e outras estranhezas. Ora, logo a meca dos calóricos hamburgers falando de alimentação light. Isso gerou uma crise existencial no velho méqui. Nem foi leal aos seus consumidores, nem virou uma marca saudável, e muito menos conquistou outro nicho de mercado. Revisto o equívoco, a marca mandou a alimentação low carb para o espaço. Conclusão, elementar caro Freud, somos o que somos, isso é caráter. Agora, a tal da reputação é o que os outros pensam sobre nós e isso é o que vale para as marcas. Capisce?

Pé na areia

Está quase tudo pronto para o início das obras do novo complexo de lazer e hotelaria do Beach Park, o Ohana Beach Park Resort. Este será o quinto resort do grupo cearense, com um conceito de hospedagem mais sofisticado de pé na areia. Serão investidos R$150 milhões em um terreno de 10 mil m2. Assinam o projeto arquitetônico os escritórios Nasser Hissa Arquitetos Associados e a Clan Arquitetura.

O empreendimento terá 218 apartamentos, sendo 198 Júnior – com varanda, capacidade para quatro pessoas e aproximadamente 42 m² de área total – e as outras 20, com metragens que variam de 84 m² a 371 m² e capacidade para até oito pessoas, divididas entre oito Master, oito Luxo e quatro Ohana. Essas últimas contam com piscina, jacuzzi e jardim privativos, garantindo ainda mais conforto e privacidade aos hóspedes.

Foto: Divulgação/ Beach Park Logo do Beach Park

Na liderança

A Engaja Comunicação foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a maior agência de assessoria de comunicação do Nordeste. O tradicional Anuário da Comunicação Corporativa 2024, da Mega Brasil Comunicação realizou a pesquisa com 211 agências de comunicação em todo o Brasil. A Engaja obteve a 18ª posição com um faturamento bruto de R$ 9,4 milhões.

Foto: Engaja Comunicação Logo Engaja

"Foi com muita alegria e orgulho que recebemos a notícia que a Engaja é a maior assessoria de comunicação do Nordeste. Chegar ao topo é difícil, mas manter-se nele é ainda mais desafiador. Este feito é resultado do trabalho árduo, dedicação e talento dos nossos colaboradores. Vamos continuar trabalhando juntos e manter o padrão de excelência que nos trouxe até aqui", celebraram Adriano Muniz, Daniel Rios e Marco Aurélio, sócios-diretores da Engaja Comunicação.

A agência sediada em Fortaleza e São Paulo, possui atualmente quase 70 funcionários, das mais diversas áreas da comunicação, como assessores de imprensa, gestores de redes sociais e designers, além de mais de 100 clientes ativos.



Foco nas agências

Rudney Feital é o novo Diretor Executivo do Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda do Ceará. Formado em publicidade, com MBA em Marketing e Gestão de Negócios, Rudney será o responsável pela estratégia de aproximar as agências em um só ecossistema. Junto ao Museu da Imagem e do Som, o Sinapro é parceiro da Layout nas comemorações de 50 anos da coluna.

Foto: Divulgação/SinaproCE Rudiney Feital é o Novo Diretor Executivo do Sinapro-CE

Arraiá de raiz

A Mulato criou um São João Raiz para a Tijuca Alimentos. A tradicional festa brasileira do meio do ano é uma grande janela de marketing para as marcas de alimentos. Nesta semana a campanha São João Raiz da Tijuca Alimentos começou a circular no Ceará, Piauí e Maranhão. Com o conceito: "A tradição do sabor faz a festa da tradição" o trabalho conta com peças de rádio, Out of Home, com painéis de LED e Backbus, além de material de trade e várias ativações em PDV. A Tijuca Alimentos é uma das maiores empresas do ramo alimentício do Brasil com mais de 50 anos de atuação.

Foto: Divulgação/Mulato Nova campanha de São João da Tijuca Alimentos assinada pela Mulato.

O futuro é humano

Vem aí a 16ª edição do Café com RH, da Unimed Fortaleza. O evento, dia 13 de junho no Teatro RioMar Fortaleza, reunirá grandes nomes da Gestão de Pessoas e Negócios, com o tema "A Tecnologia do Futuro é Humano". O Café com RH abordará liderança, inovação, tecnologia, saúde emocional, gestão estratégica de pessoas e o futuro do trabalho.

O Café com RH abordará liderança, inovação, tecnologia, saúde emocional, gestão estratégica de pessoas e o futuro do trabalho. Estão confirmados: Guilherme Portugal (Mercer), Carolina Macron (escritora e consultora), Nazareno Júnior e Fernanda Honório (Unimed Fortaleza), Sandra Gioff (CEO do Trampo é Seu e da Founder da Be Nice) e a jornalista Izabella Camargo, eleita maior Influenciadora de RH do Brasil pelo iBest.